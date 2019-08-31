РПЦ строит новые храмы, а паства против

Оршанские активисты выступили против строительства в их городе нового православного храма. Они составили петицию, опубликовали ее в открытом доступе, и планируют в ближайшее время вместе с собранными подписями направить в Оршанский райисполком, пишет Интерфакс.





"Наш город, полагаем, не имеет необходимости в строительстве очередного храма. У нас хватает и православных церквей, также есть католические и протестантские", - говорится в петиции.

Авторы петиции сетуют на постоянное "отсутствие финансов" у руководства епархии РПЦ, ответственной за Оршанский регион, но возможности возводить все новые и новые храмы.









"И это происходит при "заморозке" старых проектов, за которые отвечает РПЦ на объектах, которые находятся в ее собственности", - жалуются оршанцы.





Они отмечают: те церкви, что есть, далеко не всегда заполняются людьми даже на праздники. И в появлении нового храма, по их мнению, нет совершенно никакой необходимости.





Церковь планируют построить в районе Заднепровье в Орше на улице Дроздовича. Она должна стать десятой церковью в городе.



