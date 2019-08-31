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РПЦ строит новые храмы, а паства против

Оршанцы выступают против строительства новой православной церкви в их городе.

Оршанские активисты выступили против строительства в их городе нового православного храма. Они составили петицию, опубликовали ее в открытом доступе, и планируют в ближайшее время вместе с собранными подписями направить в Оршанский райисполком, пишет Интерфакс.

"Наш город, полагаем, не имеет необходимости в строительстве очередного храма. У нас хватает и православных церквей, также есть католические и протестантские", - говорится в петиции.
Авторы петиции сетуют на постоянное "отсутствие финансов" у руководства епархии РПЦ, ответственной за Оршанский регион, но возможности возводить все новые и новые храмы.


"И это происходит при "заморозке" старых проектов, за которые отвечает РПЦ на объектах, которые находятся в ее собственности", - жалуются оршанцы.

Они отмечают: те церкви, что есть, далеко не всегда заполняются людьми даже на праздники. И в появлении нового храма, по их мнению, нет совершенно никакой необходимости.

Церковь планируют построить в районе Заднепровье в Орше на улице Дроздовича. Она должна стать десятой церковью в городе.
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