Видеофакт: велосипедист нарушил сразу несколько пунктов правил дорожного движения
Инцидент произошел 30 августа примерно в 13:00 в Гомеле. Запись с видеорегистратора для «ЧП Гомель» ВКонтакте прислал читатель.
Велосипедист, двигаясь по проезжей части площади Ленина, «подрезал» автомобиль, двигающийся в попутном направлении. Затем он пересек несколько сплошных линий разметки. И вдобавок ко всему проехал на красный.
Поведение героя ролика уже собрало десятки возмущенных комментариев, пишет НН.
19:20 31/08/2019