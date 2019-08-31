



Велосипедист, двигаясь по проезжей части площади Ленина, «подрезал» автомобиль, двигающийся в попутном направлении. Затем он пересек несколько сплошных линий разметки. И вдобавок ко всему проехал на красный.





Поведение героя ролика уже собрало десятки возмущенных комментариев, пишет НН.



