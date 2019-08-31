Фильм Тарантино впервые за 15 лет собрал миллиард рублей

Квентин Тарантино во время российской премьеры своего фильма

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков





С 2004 года, когда статистика выручки от продажи билетов стала вестись на постоянной основе, ни один другой фильм Тарантино не приближался к этому показателю. Согласно «Бюллетеню кинопрокатчика», киноленту посмотрели уже более трех миллионов россиян.





Прокат стартовал 8 августа, за первый уик-энд сборы в России составили 467,1 миллиона рублей, пишет Лента.ру.





Успешному прокату мог способствовать визит режиссера на премьеру фильма в Москву 6 августа. В столице он отправился на экскурсию по Московскому Кремлю, которую провел для него министр культуры Владимир Мединский. В ходе прогулки Тарантино поинтересовался, за какие заслуги можно быть похороненным в Кремле или где-то поблизости.









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