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Фильм Тарантино впервые за 15 лет собрал миллиард рублей

Фильм «Однажды... в Голливуде» режиссера Квентина Тарантино собрал в российском прокате один миллиард рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Квентин Тарантино во время российской премьеры своего фильма
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

С 2004 года, когда статистика выручки от продажи билетов стала вестись на постоянной основе, ни один другой фильм Тарантино не приближался к этому показателю. Согласно «Бюллетеню кинопрокатчика», киноленту посмотрели уже более трех миллионов россиян.

Прокат стартовал 8 августа, за первый уик-энд сборы в России составили 467,1 миллиона рублей, пишет Лента.ру.

Успешному прокату мог способствовать визит режиссера на премьеру фильма в Москву 6 августа. В столице он отправился на экскурсию по Московскому Кремлю, которую провел для него министр культуры Владимир Мединский. В ходе прогулки Тарантино поинтересовался, за какие заслуги можно быть похороненным в Кремле или где-то поблизости.


«Однажды в… Голливуде» повествует об известном актере Рике Далтоне и его дублере Клиффе, которые пытаются найти свое место в меняющемся мире Голливуда. Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Сюжет фильма также пересекается с биографией актрисы Шэрон Тейт (Марго Робби), которую убили члены секты Чарльза Мэнсона.
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