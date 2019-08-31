В Лидском районе произошел крупный пожар на торфяниках

Причина возгорания устанавливается, вероятнее всего, это неосторожное обращение с огнем, пишет tut.by





— Работники лесхоза при обследовании территории обнаружили 17 припаркованных легковых автомобилей. Места у нас клюквенные, люди едут в лес и на болота. В большинстве случаев причиной подобных возгораний является человеческий фактор, — поясняет главный лесничий Лидского лесхоза Андрей Еремейчик.





Работы по локализации очага существенно осложняли два фактора: задымление, которое традиционно сопровождает торфяные пожары, и отсутствие дорог в этих местах.





По состоянию на 11.00 31 августа угрозы распространения огня нет. Сейчас техника заливает очаг водой.



