Едины в решении: мировые газеты выйдут с обложками 1939 года

Об этом сообщает Polandin, информирует enovosty.com/news.





«Заголовки из ведущих газет напомнят о том, как они сообщали о нападении Германии на Польшу в сентябре 1939 года и начале самых жестоких войн», — сказал президент Института новых медиа Эрик Мистевич, курирующий информационную кампанию.





Французские издания Le Figaro и L’Opinion, американские Washington Post и Chicago Tribune, немецкая газета Die Welt, испанская El Mundo, бельгийская Le Soir и британская Sunday Express — все эти популярные ежедневные газеты в эти выходные выйдут с обложками 1939 года в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны. Кроме того они опубликуют тексты историков и политиков о новейшей истории Польши.









«В текстах рассказывается о тяжелом положении и героизме поляков, остановке развития Польши на несколько десятилетий, когда она оказалась между Германией и Россией», — добавил Мистевич.



