Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Руденске установили памятник Алесю Липаю

На могиле Алеся Липая в Руденске установили памятник, деньги на который собирали друзья и общественность. Автор памятника — скульптор Вадим Мацкевич.


Основатель информационного агентства БелаПАН умер 23 августа 2018. Алесю Липаю было 52 года.

Алесь Липай — основатель и руководитель БелаПАН, старейшего независимого информационного агентства в Беларуси, которое работает с 1991 года.

Он был и поэтом. А незадолго до смерти стал генеральным спонсором празднования 100-летия провозглашения независимости Белорусского Народной Республики, пишет nn.by
Поделиться
Последние известия


Блоги
Мультимедиа
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае
Павел Знавец
По поводу лукашенковских "выборов".
Сергей Балыкин
Предвыборная кампания в Беларуси началась с...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru