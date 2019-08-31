В Руденске установили памятник Алесю Липаю
На могиле Алеся Липая в Руденске установили памятник, деньги на который собирали друзья и общественность. Автор памятника — скульптор Вадим Мацкевич.
Основатель информационного агентства БелаПАН умер 23 августа 2018. Алесю Липаю было 52 года.
Алесь Липай — основатель и руководитель БелаПАН, старейшего независимого информационного агентства в Беларуси, которое работает с 1991 года.
Он был и поэтом. А незадолго до смерти стал генеральным спонсором празднования 100-летия провозглашения независимости Белорусского Народной Республики, пишет nn.by
16:18 31/08/2019