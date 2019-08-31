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После отъезда Хаддуши в Сирию власти Бирмингема продолжали выплачивать на его счет пособие на жилье. Прокуроры считают, что эти деньги использовались для финансирования терактов в Париже и Брюсселе, пишет Русская служба Би-би-си.





35-летний Хаддуши и его жена Жюли Мейс были задержаны Сирийскими демократическими силами после битвы за Багуз, один из последних оплотов "Исламского государства" (организация признана экстремистской и запрещена в России) в провинции Дейр-эз-зор.





Хаддуши и его жена - уроженцы Бельгии. В Британию они приехали в 2009 году и поселились в Бирмингеме. Через шесть лет, в 2014-м, пара уехала в Сирию, где присоединилась к экстремистам.





Задержавшие мужчину считают, что он был одним из основных палачей "Исламского государства", осуществлявших казни дезертиров, людей другой веры, пленных и журналистов.









В ИГ Хаддуши предположительно был известен под именем Абу Сулейман аль-Бельгики. Одним из первых о палаче рассказал сирийский юрист Ибрагим аль-Фараж в ходе визита бельгийской делегации в Сирию в прошлом году. По свидетельству аль-Фаража, на счету "палача Ракки" более сотни жертв.

Десять тысяч фунтов пособия

Помимо этого Хаддуши предположительно финансировал терроризм. В 2014 году хозяин дома, где Хаддуши с женой жили в Бирмингеме, оповестил администрацию района о том, что жильцы от него съехали. Однако после этого выплаты пособий семье исламиста не прекратились.





В 2015 со счетов Хаддуши и его жены были сняты 3 тысячи фунтов (3,6 тысячи долларов; 243 тысячи рублей), которые в Бирмингеме передали Мухаммеду Абрини, обвиняемому в причастности к организации нападения в Париже и взрывов в брюссельском международном аэропорту Завентем.





Деньги сняли со счетов и передали Абрини сообщники экстремистов Закария Буфассиль и Мохаммед Али Ахмед. В 2016 году британский суд приговорил их к трем и восьми годам заключения за подготовку теракта.





Деньги Абрини передали 11 июля 2015 года. В ноябре того же года произошло нападение в Париже, в организации которого его обвиняют.





Взрывы в Брюсселе произошли 22 марта 2016 года. Первые два взрывных устройства сработали в аэропорту Завентем, третье - на станции метро "Маальбек". Еще одна бомба в аэропорту не взорвалась: ее обезвредили саперы.





Серия взрывов и нападений на мирных граждан в Париже произошла в ноябре 2015 года. Боевики открыли огонь по людям в кафе и ресторанах, а также взяли в заложники посетителей концерта. Тогда в результате случившегося погибли 130 человек; ранения получили еще несколько сотен.





Как удалось выяснить Би-би-си в 2016 году, уже после отъезда в Сирию, Хаддуши и его жена получили около 10 тысяч фунтов (12 тысяч долларов; 811 тысяч рублей). Британское следствие считает, что все эти деньги могли пойти на финансирование терроризма.









Сейчас Хаддуши с женой находятся в тюрьме Сирийских демократических сил - альянса, противостоящему режиму президента Сирии Башара Асада при поддержке западных стран. Суда над заключенными пока не было. В случае, если Хаддуши передадут властям Ирака, ему может грозить смертная казнь.







