Необычные населенные пункты Беларуси

В Беларуси есть все: Париж (агрогородок в Поставском районе), и Дублин (деревня в Браславском районе), и Бали (деревня в Щучинском районе), и Палестина (деревня в Островецком районе), и Миссури (деревня в Лидском районе), и целых два Рая (Ошмянский район и Сенненский район). Госкомитет по имуществу рассказал о необычных и забавных названиях населенных пунктов республики.





Самое длинное наименование носит деревня Староганцевичская Слобода (Логойского района), состоящая из 25 символов. А населенные пункты с самыми маленькими наименованиями - х.Ор (Кобринского райна), д.Шо (Глубокского района), д.Яя (Браславского района).



