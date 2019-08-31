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Необычные населенные пункты Беларуси

Как вам - Шо, Яя и два Рая?

В Беларуси есть все: Париж (агрогородок в Поставском районе), и Дублин (деревня в Браславском районе), и Бали (деревня в Щучинском районе), и Палестина (деревня в Островецком районе), и Миссури (деревня в Лидском районе), и целых два Рая (Ошмянский район и Сенненский район). Госкомитет по имуществу рассказал о необычных и забавных названиях населенных пунктов республики.

Самое длинное наименование носит деревня Староганцевичская Слобода (Логойского района), состоящая из 25 символов. А  населенные пункты с самыми маленькими наименованиями - х.Ор (Кобринского райна), д.Шо (Глубокского района), д.Яя (Браславского района).
interfax.by
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