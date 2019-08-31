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Как решить решить проблему очередей в поликлиниках

Об очередях в поликлиниках и решении этой проблемы министр здравоохранения Владимир Караник рассказал в эфире телеканала ОНТ, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».


В. Караник отметил, что очереди в поликлиниках являются проблемой, но есть они не во всех учреждениях.

– Объезжал районные центры – в некоторых районных поликлиниках проблемы очередей нет. Они есть в поликлиниках больших городов по объективным причинам, — пояснил министр.

Одна из таких – большие участки с 2 тыс. человек в зоне обслуживания: в этой ситуации доступность помощи будет не очень большая. А если нет доктора на соседнем участке, приходится закрывать его половину, то населения оказывается 3 тыс. человек. В таком случае очередь становится объективной реальностью. Кроме того, при выходах на дом врач тратит немало времени на переходы по адресам: он не работает как специалист, пока просто идет.


– Мы меняем нормативы. Во-первых, уменьшаем количество обслуживаемого населения до 1,2–1,3 тыс. человек. А во-вторых, доктор начинает работать в команде с медицинской сестрой и помощником врача. Часть бумажной работы по выписке рецептов берет на себя помощник врача, – рассказал В. Караник.

Кроме того, в качестве пилотного обсуждается проект выхода на дом помощника врача для оценки, нуждается ли человек во врачебной либо консультативной помощи, и для фиксации того, что он чувствует себя не очень хорошо. Гражданину даны рекомендации – он может находиться дальше дома. Если помощник видит, что ситуация серьезнее, то может либо на себя вызвать скорую, либо попросить дежурного врача после приема зайти и посмотреть этого пациента.
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