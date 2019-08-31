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Где в Минске сейчас строят жилье и социальные объекты

Где в столице сейчас возводят жилье и социальные объекты, рассказал корреспонденту агентства «Минск-Новости» первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский.

Завершается строительство бассейна на ул. Селицкого в Шабанах. Сейчас на объекте выполняются отделочные работы. Ввод бассейна в эксплуатацию намечен до 20 октября, а открытие ожидается к 7 ноября.

В бассейне имеются две чаши: 25-метровая с 5 дорожками и детская. Также есть зал сухого плавания. Рядом с новым зданием будет оборудована воркаут-площадка, появятся мини-сцена и площадка для установки новогодней елки.

Ф. Римашевский добавил, что в столице реализуется и ряд других социальных проектов, многие из которых находятся в высокой степени готовности. Так, идет строительство кардиохирургического операционного блока и блока трансплантации стволовых клеток в 9-й городской больнице, реализуются 4-е и 6-е очереди строительства детской инфекционной больницы.

Возводится и жилье. Например, идет освоение площадок в границах ул. Шаранговича, ул. Горецкого, ул. Рафиева, в границах ул. Одинцова, ул. Скрипникова, ул. Притыцкого, территории бывшей воинской части в районе ул. Кулешова. Жилье в этих районах-новостройках предложат многодетным семьям.
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