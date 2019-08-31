Стрельба в США: 10 человек ранены и двое убиты в результате стрельбы
По предварительной информации, выстрелы раздались после школьного футбольного матча.
По меньшей мере два человека убиты и 10 получили ранения в результате стрельбы на стадионе "Лэдд-Пиблз" в американском штате Алабама после школьного футбольного матча. Об этом сообщает корреспондент телеканала NBC 15 News с места происшествия.
Полиция оцепила территорию вокруг стадиона. На месте работают экстренные службы, пишет life.ru
13:44 31/08/2019