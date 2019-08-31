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Стрельба в США: 10 человек ранены и двое убиты в результате стрельбы

По предварительной информации, выстрелы раздались после школьного футбольного матча.

По меньшей мере два человека убиты и 10 получили ранения в результате стрельбы на стадионе "Лэдд-Пиблз" в американском штате Алабама после школьного футбольного матча. Об этом сообщает корреспондент телеканала NBC 15 News с места происшествия.

Полиция оцепила территорию вокруг стадиона. На месте работают экстренные службы, пишет life.ru
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