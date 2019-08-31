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ВОЗ придумала ответ на первых"дизайнерских детей" в КНР

Всемирная организация здравоохранения решила взять под контроль эксперименты с генами.

Фото: news.yahoo.com

ВОЗ собирается создать глобальный регистр, чтобы отслеживать исследования, связанные с изменением человеческих генов, как ответ на первых "дизайнерских детей" в КНР, передает AFP.

Агентство напоминает, что в ноябре 2018 года китайский ученый Хэ Цзянькуй сообщил, что успешно применил технологию редактирования генома CRISPR, то есть создал генно-модифицированных людей — двух девочек-близнецов, у которых через внешнее вмешательство еще до рождения был изменен ген, ответственный за восприимчивость к ВИЧ.

В результате против него начали расследование, а также запретили дальнейшую работу. Теперь ВОЗ намерена взять проблему под контроль: регистр станет первым шагом для обобщения опыта научных исследований, на основе которого эксперты изучат все технические и этические вызовы, связанные с генной модификацией человека.
focus.ua
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