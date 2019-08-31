Во время учений в Индии у российского танка Т-90С разорвало ствол

Т-90 «Бхишма» вооруженных сил Индии. Фото: wikipedia.org





В результате никто не пострадал, в том числе и экипаж танка. Пока причины инцидента не названы, для их расследования создана комиссия, в которую вошли высокопоставленные военные, пишет 42.tut.by





Т-90С представляет собой экспортный вариант Т-90. На танке отсутствуют прожекторы «Штора», которые заменены на дополнительные блоки встроенной динамической защиты. Также бронемашина оснащена кондиционером. Зарубежными операторами Т-90С являются, в частности, Индия (около тысячи танков) и Вьетнам (64 танка).



