28 августа генпрокурор Александр Конюк рассказал журналистам, что крупный срок получил милицейский начальник из Могилева. По словам Конюка, милиционер «провоцировал граждан, вовлеченных в незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, на их приобретение и употребление с целью последующего задержания и привлечения к уголовной ответственности».





По информации «Нашей Нивы», тот самый милиционер — это капитан Иван Потемкин. Он приговорен к 10 годам лишения свободы.





Потемкин родом из Славгорода, в 2005 году поступил в Академию МВД на факультет милиции. После учебы работал в должности оперуполномоченного отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома. Через полтора года перевелся в Могилев. Занимался тем же — был оперативником в отделе наркоконтроля.





Потемкин имеет большое количество грамот за профессионально грамотные действия, инициативу, а в 2013-м и 2014-м приказом начальника РОВД признавался победителем соревнования за звание «Лучший по профессии». В 2015 году Потемкина назначили старшим оперуполномоченный отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции отдела внутренних дел администрации Ленинского района Могилева. Позже он возглавил отдел.





О Потемкине были опубликованы стандартные хвалебные статьи на сайте местной милиции. Потом они, как водится, исчезли с сайта, но Гугл все помнит. Вот, что рассказывал Потемкин в 2016 году:





«Средний возраст наркомана — около 19—20 лет. И таких подавляющее большинство. Это ребята, которые еще толком не определились в жизни и не понимают, что они делают со своим будущим. Для многих это было и остается веселой игрой, с последствиями которой обманчиво можно справиться. Мало тех, кто попробовал один раз и отказался от пагубного пристрастия. Бывают, что наркотическими средствами увлекаются и девушки, к счастью, таких случаев немного. Я видел парней, которые плачут, осознав, что натворили. Жаль, что это понимание приходит только после того, как судья выносит суровый приговор».





Теперь суровый приговор судья вынес самому Потемкину.



