Жёлтые вазы / petitions.by





Наталья Хвир. Об этом сообщила Еврорадио заместитель начальника управления по охране историко-культурного наследия





“Я уже устала в Мингорисполком письма писать, — рассказывает представитель Минкульта. — Хоть ты иди и сама перекрашивай эти вазы. Желание иногда возникает. Всё должно делаться по науке. Мы давали рекомендации по цвету, но покрасили не в тот”.





По словам специалиста, на прошлой неделе Минкульт отправил городским властям очередное письмо, но ответ пока не пришёл. “Возможно, кого-то эта ситуация веселит. Лично меня — нет”, — говорит Наталья Хвир.





Балюстрада с вазами в районе парка имени Янки Купалы имеет историко-культурную ценность 2-й категории. Объект находится на балансе “Горремавтодора”, который и перекрасил вазы в жёлтый цвет. Раньше они были белыми. Вопреки закону, цветовое решение не было согласовано с Минкультом.





Минкульт просил "Горремавтодор" перекрасить вазы ещё в 2018 году. Тогда дорожники сказали, что министерство предложило слишком дорогое решение по восстановлению слоя краски. Поэтому работу отложили на год, пока не появятся деньги. Сроки вышли — вазы как были жёлтыми, так и остались.





“Мы переписываемся с Минкультом, но вопрос до конца не решён”, — коротко объясняют Еврорадио в "Горремавтодоре".





В 90-х минский цирк хотели покрасить в голубой цвет

“В начале 90-х в голубой цвет начали красить цирк, — вспоминает Наталья Хвир. — После того как покрасили две колонны, Минкульт остановил эти работы. Это же не просто так: захотел — в жёлтый, захотел — в красный. Чтобы определить цвет краски, необходимо физико-химическое исследование“.



