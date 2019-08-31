Обратный эффект. Какие проблемы несёт "Корвалол" и почему он запрещён в ряде стран
Чем может грозить длительное употребление, на первый взгляд, безобидных лекарственных препаратов.
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Специалисты заявили о вреде популярных среди россиян препаратов. По их мнению, некоторые лекарства, такие как "Корвалол" и "Валокордин", вызывают расстройство нервной системы, могут спровоцировать остановку дыхания и даже кому. Поскольку их можно купить в любой аптеке без рецепта врача, они пользуются большой популярностью, выяснил Лайф .
Он результативен при невротических расстройствах, но в краткосрочной перспективе. При длительном применении вызывает привыкание. Однако препарат не поможет при стенокардии и не спасёт от инфаркта миокарда.
— "Корвалол" — не лекарство, а плацебо. От серьёзных болячек не помогает, в остальных случаях работает самовнушение, — рассказал Лайфу врач-токсиколог НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
Фенобарбитал — противосудорожное, снотворное и седативное средство. При долгом употреблении разрушает структуру сна, вызывает привыкание, а снижение его дозы резко удлиняет фазы быстрого сна: появляются кошмары, стойкая бессонница на несколько недель.
При норме 70 ударов в минуту критически низким пульсом считается значение 50 ударов. Передозировка барбитуратами грозит брадикардией, являющейся одним из симптомов комы. Кома случается в редких случаях, но грозит летальным исходом.
— Опасность в том, что вещества, вызывающие седативный эффект, усиливают действие друг друга, а при одновременном употреблении с алкоголем эффект увеличивается многократно, — предупреждает врач-токсиколог НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Михаил Завадовский.
Врач-кардиолог Мехман Мамедов добавил, что в экстренных случаях "Корвалол" не спасёт от инфаркта и не поможет при стенокардии. По его словам, лекарство обладает лишь успокоительным эффектом.
Именно из-за этой "подмены понятий" многие даже не подозревают о том, что "Корвалол" содержит что-то ещё, кроме целебных трав, и используют его как лёгкое успокоительное.
— Со временем при неконтролируемом употреблении формируется зависимость от фенобарбитала, — пояснил нарколог Руслан Исаев.
В других странах "Корвалол" и "Валокордин" не используют. В США он запрещён.
Ольга Соломатина
12:34 31/08/2019