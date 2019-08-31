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Размозжил голову молотком: житель Новополоцка приговорен к 15 годам колонии за жестокое убийство матери

Витебский областной суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве женщины с особой жестокостью, совершенном в Новополоцке, сообщает БЕЛТАсо ссылкой на сайт Верховного суда.

Трагедия произошла в январе в доме 32-летнего жителя Новополоцка. Мужчина поссорился с матерью и нанес ей не менее восьми ударов молотком в голову. Женщина получила открытую проникающую черепно-мозговую травму и умерла на месте происшествия.

Обвиняемый свою вину признал частично: не отрицал свою причастность к смерти матери, однако настаивал, что не хотел ее убивать. Судебная коллегия признала смягчающими ответственность обвиняемого обстоятельствами чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении, явку с повинной, наличие на иждивении двух малолетних детей.


За убийство, совершенное с особой жестокостью, жителю Новополоцка назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Постановлено взыскать в пользу потерпевшего (брата погибшей) материальную компенсацию морального вреда в сумме Br40 тыс.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
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