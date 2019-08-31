По рождаемости Беларусь вернулась в 1995 год
По рождаемости Беларусь вернулась в 1995 г., утверждают авторы телеграмм-канала «Экономика».
Главные причины:
1. рост доли городского населения, где рождаемость очень слабая (1,26 ребенка на женщину);
2. вступление в активный детородный период малочисленного поколения 1990-х;
3. деградация деревни в связи с миграцией в города.
Порог естественного воспроизводства населения — 2,15 ребенка на женщину. Беларусь перешагнула этот рубеж еще в 1975—1976 гг., отмечают авторы телеграмм-канала.
10:56 31/08/2019