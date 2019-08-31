По рождаемости Беларусь вернулась в 1995 год

Главные причины:





1. рост доли городского населения, где рождаемость очень слабая (1,26 ребенка на женщину);





2. вступление в активный детородный период малочисленного поколения 1990-х;

3. деградация деревни в связи с миграцией в города.





Порог естественного воспроизводства населения — 2,15 ребенка на женщину. Беларусь перешагнула этот рубеж еще в 1975—1976 гг., отмечают авторы телеграмм-канала.



