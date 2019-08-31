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Туман! Более 100 рейсов задержаны в московских аэропортах

Более сотни рейсов задержаны в московских аэропортах к утру субботы, 31 августа. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписание».

Во Внуково задержано 27 рейсов, в Домодедово — 45 (и еще 11 отменено), в Шереметьево — 54.

ТАСС со ссылкой на онлайн-табло воздушных хабов передает, что в Шереметьево на вылет и прилет задержали 36 рейсов. В Домодедово задерживаются 35 рейсов, а три отменены. Во Внуково 26 рейсов прибудут и вылетят с задержками.

Главное управление МЧС России по Московской области сообщило, что утром 31 августа в регионе ожидается туман с ограничением видимости до 300-800 метров, пишет lenta.ru
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