Туман! Более 100 рейсов задержаны в московских аэропортах

Во Внуково задержано 27 рейсов, в Домодедово — 45 (и еще 11 отменено), в Шереметьево — 54.





ТАСС со ссылкой на онлайн-табло воздушных хабов передает, что в Шереметьево на вылет и прилет задержали 36 рейсов. В Домодедово задерживаются 35 рейсов, а три отменены. Во Внуково 26 рейсов прибудут и вылетят с задержками.



