Более 20 человек из одной семьи погибли, возвращаясь со свадьбы





Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на издание Dawn.





"Все 24 человека, принадлежавшие к одной семье, утонули, когда обрушился мост и перевозивший их автомобиль упал в реку", - заявил глава гражданской обороны округа Верхний Кохистан Ахсанул Хак.





Инцидент произошел в пятницу вечером. Мост, находившийся в ветхом состоянии, не выдержал веса перегруженного автомобиля. Полиция и местные жители начали поиски тел погибших.