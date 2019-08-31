Более 20 человек из одной семьи погибли, возвращаясь со свадьбы
По меньшей мере 24 человека погибли в Пакистане, когда следовавший со свадебной церемонии автомобиль упал в реку после обрушения моста.
Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на издание Dawn.
"Все 24 человека, принадлежавшие к одной семье, утонули, когда обрушился мост и перевозивший их автомобиль упал в реку", - заявил глава гражданской обороны округа Верхний Кохистан Ахсанул Хак.
Инцидент произошел в пятницу вечером. Мост, находившийся в ветхом состоянии, не выдержал веса перегруженного автомобиля. Полиция и местные жители начали поиски тел погибших.
10:23 31/08/2019