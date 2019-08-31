



Как сообщает «Виртуальный Брест», в аварии из людей никто не пострадал, а вот технике, судя по фото, досталось изрядно. На кадрах видны Ford, Mitsubishi, Chrysler и BMW с различной степенью повреждений.





Есть предположение, что авария произошла в результате нелегальных гонок. Судя по ролику с места событий, они продолжались даже после происшествия.