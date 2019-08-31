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Ночью в Бресте произошла массовая авария. Все дело в нелегальных гонках?

В ночь с пятницы на субботу в Бресте на ул. Октябрьской революции произошло массовое ДТП с участием как минимум четырех автомобилей.


Как сообщает «Виртуальный Брест», в аварии из людей никто не пострадал, а вот технике, судя по фото, досталось изрядно. На кадрах видны Ford, Mitsubishi, Chrysler и BMW с различной степенью повреждений. 

Есть предположение, что авария произошла в результате нелегальных гонок. Судя по ролику с места событий, они продолжались даже после происшествия. 
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