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Школ в Беларуси становится все меньше

На начало 2018/2019 учебного года в Беларуси насчитывается 3803 учреждения дошкольного образования. Это на 32 школы меньше, чем в прошлом учебном году.

На начало 2018/2019 учебного года в Беларуси насчитывается 3803 учреждения дошкольного образования. Это на 32 школы меньше, чем в прошлом учебном году.

На начало 2018/2019 учебного года в республике насчитывалось 3803 учреждения дошкольного образования, их посещало 435,1 тыс. детей, что на 8,8 тыс. больше, чем на начало 2017/2018 учебного года.

Численность педагогических работников в учреждениях дошкольного образования составляла 56,7 тыс. человек.

Об этом говорится в статистическом обзоре Белстата, подготовленном ко Дню знаний. 

Численность детей в учреждениях дошкольного образования 
(тысяч человек; на начало учебного года)

 
Примечательно, что в прошлом учебном году в Беларуси функционировало 3 035 школ, то есть на 32 школы больше, нежели сейчас. 

Это весьма низкий показатель, учитывая тенденции последних лет. 


К примеру, на начало 2017/2018 учебного года в стране насчитывалось 3067 учреждений общего среднего образования. Численность учащихся по сравнению с началом 2016/2017 учебного года тогда увеличилась на 12 тыс и составила 995 тыс человек.

В 2016/2017 учебном году, как сообщало БЕЛТА со ссылкой на Министерство образования, в Беларуси функционировало 3167 школ или ровно на 100 школ больше, чем через год.

Впрочем, согласно статистическим данным, в последние годы речь идет о закрытии не сотен, а тысяч подобных учебных заведений в нашей стране, пишет belmarket.by.

Упразднение школ в Беларуси активно ведется с начала 90-х годов. Главная причина ликвидации данных учреждений образования – сокращение на селе школьников. Хотя утверждать, что средние учебные заведения закрывались только в сельской местности – преувеличение.

Но динамика весьма удручающая.


Следите за цифрами. Так в 2015 году в Беларуси насчитывалось 3 230 школ. В 2010 году -  3 654 учреждения общего среднего образования. В 2005 году таких учреждений у нас насчитывалось 4,1 тысяч, а в 2000 – 4,7 тысяч. В 1994 году общее число школ в Беларуси составляло около 5 тысяч.

В середине 80-х годов система образования в БССР насчитывала 6223. Таким образом, в постсоветский период количество ш л в Беларуси сократилось более чем в 2 раза и сейчас едва превышает 3 тысячи. Однако, похоже, в следующем учебном году падет и этот «тысячный» барьер.  
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