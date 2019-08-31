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На свалке мусора в Мексике нашли около двух тысяч фрагментов костей рук

Позже стало известно, что обнаруженные кости принадлежали как взрослым людям, так и детям, и подросткам.

На одной из свалок в штате Синалоа в Мексике обнаружили около двух тысяч фрагментов костей человеческих рук. О находке сообщает издание El Universal.

Фото © Facebook / La voz en la Huasteca

По предварительным данным, кости в окрестностях столицы региона обнаружили члены бригады по поиску пропавших без вести. Позже стало известно, что обнаруженные кости принадлежали людям различных возрастных категорий — взрослым, детям и подросткам, пишет life.ru.

По одной из версий, людей пытали похитившие их злоумышленники, а потом избавлялись от конечностей таким образом. Как уточняется, более крупных фрагментов тел обнаружено не было.

Отмечается, что к началу 2019 года среди пропавших без вести мексиканцев числилось порядка 40 тысяч человек. В связи с этим власти вынуждены формировать целые базы пропавших, в которых указываются биометрическое фото и отпечатки пальцев.

Данный случай — не первый за последние месяцы. Ранее сообщалось, что в городе Уруапане в штате Мичоакан было обнаружено 20 тел со следами пыток.
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