На одной из свалок в штате Синалоа в Мексике обнаружили около двух тысяч фрагментов костей человеческих рук. О находке сообщает издание El Universal.





Фото © Facebook / La voz en la Huasteca





По предварительным данным, кости в окрестностях столицы региона обнаружили члены бригады по поиску пропавших без вести. Позже стало известно, что обнаруженные кости принадлежали людям различных возрастных категорий — взрослым, детям и подросткам, пишет life.ru





По одной из версий, людей пытали похитившие их злоумышленники, а потом избавлялись от конечностей таким образом. Как уточняется, более крупных фрагментов тел обнаружено не было.





Отмечается, что к началу 2019 года среди пропавших без вести мексиканцев числилось порядка 40 тысяч человек. В связи с этим власти вынуждены формировать целые базы пропавших, в которых указываются биометрическое фото и отпечатки пальцев.





Данный случай — не первый за последние месяцы. Ранее сообщалось, что в городе Уруапане в штате Мичоакан было обнаружено 20 тел со следами пыток.



