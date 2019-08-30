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Хакеры взломали Twitter-аккаунт гендиректора Twitter

В аккаунте сооснователя Twitter в течение 20 минут публиковались оскорбительные сообщения. Это не первый случай взлома странички Дорси.

Джек Дорси (Фото: Anushree Fadnavis / Reuters)

Хакеры взломали аккаунт одного из основателей и генерального директора соцсети Twitter Джека Дорси. Об этом сообщает пресс-служба Twitter.

«Нам известно, что аккаунт Джека был взломан. Ведется расследование произошедшего», — говорится в сообщении.

Как сообщает Bloomberg, страница Дорси была взломана в пятницу днем около 16:00 по времени Восточного побережья США (23:00 мск).


Агентство отмечает, что в аккаунте Дорси от лица неизвестных были опубликованы более 15 твитов, в которых содержалась нецензурная лексика, а также расистские оскорбления.

Сотрудники Twitter отреагировали на эту ситуацию спустя 20 минут. Сейчас все оскорбительные твиты в аккаунте гендиректора компании удалены, пишет РБК.

The Verge пишет, что, вероятнее всего, страничку Дорси могла взломать хакерская группа Chuckle Squad. Издание отмечает, что она также могла быть причастна к взломам нескольких Twitter-аккаунтов известных YouTube-блогеров, совершенным на прошлой неделе.
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