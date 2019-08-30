Ее сформулировал Ленин, но в современных условиях, когда у народов появились новые вожди, а новые государства обзавелись новыми лидерами, мыслящими «по-новому», эта истина потеряла прежнюю популярность. По сути же она представляет собой инвариант постулата Аристотеля, согласно которому человек представляет собой политическое животное.

Белорус — сторонник устойчивого развития

У греческого философа человек ведет социальную жизнь, инстинктивно стремится к «совместному сожительству», имеет способность интеллектуальной и нравственной жизни. Только он способен к восприятию таких понятий, как добро и зло, справедливость и несправедливость. Результатом социальной жизни стало образование семьи, потребность в общении породила селения, на этой основе много позже возникло государство. С появлением государства формируется понятие политики, включающее в себя деятельность государственной власти и государственного управления.





Разумеется, люди в разной мере участвуют в политике. Даже в том случае, если одни являются субъектами, другие, как говорят, манипулируемыми объектами, они вовлечены в политический процесс. Хотя бы потому, что каждый имеет свое мнение, солидарное с мнением большинства. Отрицание наличия собственного мнение есть фактически признание наличия такового.





Иными словами, ленинская аксиома выражает зависимость человека от общественного мнения и определяет его гражданскую ответственность перед государством и обществом. Так же, как и сейчас. Но при Ленине от советского гражданина требовалось революционное отношение к действительности, в наши дни граждан вынуждают к сохранению спокойствия.









Советского человека называли новатором, энтузиастом, нынешнего — эволюционистом, сторонником устойчивого развития.





Советское искусство создало убедительные картины и образы массовой революционности в стране и даже убедило в этом читателей и зрителей. Но далеко не всех. В конечном итоге, идея строительства коммунизма разочаровала большинство его строителей. Из этой величайшей созидательной битвы новый человек вышел опустошенный духовно и не обретший почти ничего из обещанных материальных благ.





Так образовался особый вид человека, которого назвали «совком».

Предложения, от которых сложно отказаться

Он отличается буржуазностью, но в той части, которая может обеспечить только его непосредственные, повсеместные сиюминутные бытийные потребности. Исторически, следовательно, генетически он так и настолько политичен, как это требуется властям, которые от него ничего не требуют. Этот тип возродился и в молодом поколении, которое практически не жило в прежней стране, но сумело принять ее ценности из рук новых властителей. Недаром же социологи отметили, что молодежь любого цивилизованного общества отличается революционностью, а белорусская молодежь демонстрирует откровенный политический конформизм.





Возможно потому, что доминирующие в политике субъекты слишком часто делают предложения, от которых трудно отказаться. Например, разговорился «о политике» с молодым еще человеком. Он выразил свое мнение, сказал, что еще не воспринимает свою страну как самоценность, но ему нравится «порядок в ней», но в Лукашенко он разочаровался. Мол, шеф надоел, потерял чувство реальности. И признался, что прежде голосовал за него дважды. По принуждению. В первый раз в армии, когда пообещали отпустить в увольнение. Спешил на свидание с девушкой, на которой потом женился. Второй раз, когда руководство учебного заведения пригрозило отказавшихся голосовать студентов лишением общежития.





По его словам, сегодня он не отдаст свой голос Лукашенко, поскольку он давно не солдат и не студент, а специалист, занятый в бизнесе, налогоплательщик, фактический единственный реальный инвестор государства, интересами которого власть злоупотребляет, пробуя на них нажить политический капитал. И что? В стране не осталось солдат, которые не рвутся на свидания, студентов, которым не нужны места в общежитиях? Им больше не делаются предложения, от которых трудно отказаться? Или такие предложения больше не адресуются всем остальным, которые следует принимать с благодарностью?









И ведь каждый, живя в обществе, может быть свободным от него. А у нас над обществом стоит государство, те функционеры, которые его приватизировали. К счастью и государство не совсем свободно от общества, его способности к тотальному манипулированию ограничены. Очень наглядно на это указывают провалы многолетних попыток подчинения общества государству с помощью «антитунеядского» декрета главы государства, применяемого в нескольких редакциях. Вначале от «не занятых в экономике» потребовали выплаты специального налога на отсутствующий доход. Позже обязали их полностью оплачивать коммунальные услуги.





Но что в итоге? Как сообщают в СМИ, за первое полугодие 2019 года в Минске из вызванных в районные комиссии по содействию занятости граждан 25 тысяч человек признали занятыми в экономике. То есть оказалось, что эти «тунеядцы» где-то работают.





Еще 590 человек были официально признаны «не занятыми», но, как этого требует декрет руководителя государства «О содействии занятости населения», были освобождены от 100-процентной оплаты коммунальных услуг, поскольку они находятся в тяжелой жизненной ситуации.





Для них можно сказать одно — работы нет, денег нет, что с них взять.





А тем временем факты говорят о следующем. Люди ищут все возможности найти работу, как в законе сказано, приемлемую (по квалификации, условиям, общественной потребности, заработной плате), но государство им помочь не может. За этот же период районные столичные комиссии провели 397 заседаний и побеседовали с 51,5 тысяч человек, которым дали какие-то советы по трудоустройству. Сводятся они к известному выражению — идите туда, не знаем куда… Точно такую же «конструктивную» работу с населением проводит и служба занятости.





Мы могли бы сказать, что система просто износилась или задумывалась как ущербная, но столичные трудовики сумели обнаружить и несколько классических тунеядцев. Среди привлеченных комиссиями к ответу за свою незанятость были выявлены 87 человек, которые на самом деле «не заняты в экономике и не находятся в тяжелой жизненной ситуации». Поэтому они могут полностью оплатить коммунальные услуги за жилье, которое им принадлежит.

Молодецкая забава — производство маргиналов

Это новое слово в государственном управлении, которое собственника недвижимости объявляет не участником экономики. Потому что имея законный (не криминальный) доход для обслуживания своего жилища на общих правах, гражданина вынуждают платить больше, чем остальные. Но если после этого он попадет «в тяжелую жизненную ситуацию» его, скорее всего, освободят от этой дополнительной нагрузки. А могут усилить административное давление на него, довести до конфискации, до выселения без предоставления иной площади.





Большевистские молодецкие потехи, когда в борьбе за лучшую жизнь для всех производят маргиналов. Но при этом и государство опускается на дно. Ведь и государство живет в обществе и не может быть свободно от него. При этом и государство, и общество заблуждаются в характере этой взаимосвязи. Например, государство дает телекартинку желаемой для него действительности, но общество воспринимает ее скептически. Но и общество заблуждается на свой счет, поскольку его представления о реальной ситуации далеки от истины, так как оно почти никогда не опускается на самое социальное дно.





Горький для художественного его воссоздания опускался в ночлежку для нищих. Нам же его может заменить уголовная хроника любой «районки». В каждой из них имеется страница МВД, где рассказывают о преступлениях за отчетный период. Например, в «Крае Смалявіцкім» повествуется о кражах в районе в период с 1 по 11 август 2019 года. Вот самые типичные примеры: 10 августа из дачного дома в агрогородке Курково похищены газовый баллон, углошлифовальная машинка; 9 августа в деревне Рудня со двора дома похищены слесарные тиски; углошлифовальная машинка; 8 августа из дома в поселке Зеленый Бор похищены продукты питания, DVD-плейер; 1 августа из стоявшего на улице автомобиля похищены чехол для удочек, 2 удочки, 2 катушки для лески, спиннинг, катушка для спиннинга, удочка маховая, ящик с рыболовными принадлежностями.









Среди задержанных в основном молодые люди, безработные. Разумеется, рыболовные снасти для рыбака — это его все, а для похитителей, какая пожива! Вор, пойманный в Зеленом Боре, видимо похищенное съестное на момент задержания частично съедено, поскольку в сводке сказано, что «похищенное частично изъято».





Вот после этого рассуждай о политике, экономике, морали и общественном мнении.





Остается только разводить руками — вот такой он у нас, белорусский рынок! Ведь хищения тоже определяются, с одной стороны, фартом, с другой, спросом на рынке похищенных и (или) съеденных вещей. Казалось бы, полное описание ситуации. Так вот нет. Причудливый спрос формирует причудливое предложение. Как сообщает районка, Смолевичский РОВД проводит профилактику рынка незаконного оборота алкогольной продукции. Оказывается, для его потребностей изготавливаются фальсификации, которые реализуются под видом домашнего производства. То есть продают разведенный технический спирт, который «облагораживается» добавлением толики самогона для запаха и наличия сивушных масел.





«Люди дна» этот напиток, за неимением лучшего, пьют и помирают. Потому что они живут в нашем государстве и не могут быть свободными от него.



