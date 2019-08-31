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Белорусские автобусы представят на выставке COMTRANS в Москве

Минский автомобильный завод представит новинки производства на выставке COMTRANS 2019, которая пройдет в Москве с 3 по 7 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Фото из архива

В частности, впервые на территории России будет показан автобус третьего поколения МАЗ-303 экологического класса Евро-6. Он создан как базовая модель для целого семейства пассажирской автотехники третьего поколения, которая будет иметь различные исполнения, в том числе и по длине - от 9 до 18,5 м.

Третье поколение автобусов МАЗ, оснащенных инновационными агрегатами и электронными системами, отличается улучшенной эргономикой салона, что позволяет увеличить количество пассажиров. Общая пассажировместимость - 95-110 человек, количество мест для сидений - 26.

Также в экспозиции можно будет увидеть автобус среднего класса МАЗ-257030, предназначенный для перевозки пассажиров по городским и пригородным маршрутам. В конструкции новой модификации заимствуется шасси среднетоннажного автомобиля. Высокий клиренс и рессорная подвеска позволяют эксплуатировать транспортное средство по различным дорогам. В автобусе 31 место для сидений, салон оборудован багажными полками.
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