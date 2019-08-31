Россия запустила ракету Рокот с военным спутником
Спутник вышел на околоземную орбиту, с ним поддерживается связь. Аппарату присвоили наименование Космос-2540.
Фото: Пресс-служба ГКНПЦ им.Хруничева
Запуск ракеты Рокот в России
В Архангельской области РФ на космодроме Плесецк состоялся успешный запуск ракеты-носителя Рокот с военным спутником. Об этом сообщает Интерфакс в пятницу, 30 августа.
Отмечается, что разгонный блок Бриз-КМ со спутником военного назначения успешно отделился от второй ступени ракеты-носителя в расчетное время – через пять минут после запуска.
Пуск ракеты-носителя осуществили космические войска Воздушно-космических сил (ВКС) России. Спутник вышел на околоземную орбиту. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально. Спутнику присвоено наименование Космос-2540.
Указано, что это был последний пуск ракеты Рокот в интересах министерства обороны РФ. Ведомство прекращает их эксплуатацию из-за планов перейти на модернизированные ракеты этого типа. Еще один пуск планируется провести в интересах Роскосмоса.
Ранее СМИ сообщали, что Россия теряет ракеты Рокот из-за отсутствия украинских деталей. Еще в 2015 году украинские власти запретили поставки в Россию оборудования, которое используется в военных программах.
07:51 31/08/2019