Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Россия запустила ракету Рокот с военным спутником

Спутник вышел на околоземную орбиту, с ним поддерживается связь. Аппарату присвоили наименование Космос-2540.

Фото: Пресс-служба ГКНПЦ им.Хруничева
Запуск ракеты Рокот в России

В Архангельской области РФ на космодроме Плесецк состоялся успешный запуск ракеты-носителя Рокот с военным спутником. Об этом сообщает Интерфакс в пятницу, 30 августа.

Отмечается, что разгонный блок Бриз-КМ со спутником военного назначения успешно отделился от второй ступени ракеты-носителя в расчетное время – через пять минут после запуска.

Пуск ракеты-носителя осуществили космические войска Воздушно-космических сил (ВКС) России. Спутник вышел на околоземную орбиту. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально. Спутнику присвоено наименование Космос-2540.

Указано, что это был последний пуск ракеты Рокот в интересах министерства обороны РФ. Ведомство прекращает их эксплуатацию из-за планов перейти на модернизированные ракеты этого типа. Еще один пуск планируется провести в интересах Роскосмоса.


Ранее СМИ сообщали, что Россия теряет ракеты Рокот из-за отсутствия украинских деталей. Еще в 2015 году украинские власти запретили поставки в Россию оборудования, которое используется в военных программах.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Мультимедиа
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае
Павел Знавец
По поводу лукашенковских "выборов".
Сергей Балыкин
Предвыборная кампания в Беларуси началась с...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё