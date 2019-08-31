Это касается и пациентов, и врачей. Считается, что такой же силой обладают списки с образа, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Вот что рассказал настоятель минского прихода иконы «Всецарица» протоиерей Кирилл Шолков:





— Тяжело не только лечащимся, но и медикам, которые совершают подвиг служения. И всем необходимы духовные поддержка и помощь. Поэтому инициаторами создания нашего прихода стали в равной мере и больные, и врачи-онкологи. Решили заказать для храма список иконы «Всецарица» в Ватопедском монастыре. Этот образ глубоко почитается на Святой Горе Афон и далеко за ее пределами. Он прославился многочисленными чудесами исцелений от онкологических заболеваний. Как говорил во время визита в Беларусь архимандрит Ефрем, игумен Ватопеда, даже бумажные копии перенимают на себя благодать оригинала. Божия Матерь являет Свою неизреченную милость тем, кто с верой и любовью обращается к Ней в молитве. Мы смогли встретиться с архимандритом Ефремом и заручиться его поддержкой. Обычно иконы в этом монастыре пишутся долго, порой по два года. Господь сподобил меня ранее побывать в иконописной мастерской обители — удивился чистоте и чуть ли не стерильности помещения, особому молитвенному настрою монахов-иконописцев. Кстати, они в присутствии посторонних перестают работать. Когда мы в очередной раз с группой прихожан собирались ехать в паломничество на Афон, получили сообщение, что наша икона готова, хотя прошло всего два месяца. Привезли образ в Минск в июле 2012 года, и многие наши проблемы стали быстро решаться. Сама Божия Матерь покровительствует нам.









Временный храм прихода находится на ул. Грушевской, 50. Здесь же пребывает «Всецарица». По воскресеньям по окончании литургии перед иконой служат молебен с акафистом, по вторникам в 18:00 — с водосвятием. Приход обустроил и окормляет часовню в Минском городском клиническом онкодиспансере, а также часовню на территории РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации в поселке Городище — медучреждения, где восстанавливают силы пациенты после радикального лечения онкозаболеваний.





C Афона доставили список «Всецарицы» также для Всехсвятского прихода. Размещена икона в храме Дома милосердия (ул. Ф. Скорины, 11). Причем создана, как сообщил настоятель, по старинной технологии, когда в краски примешивают микроскопические частицы мощей святых.





В монастыре Ватопед написали «Всецарицу» и для церкви преподобномученика Афанасия Брестского, что в Уручье (ул. Рогачёвская, 8а).





— Только внесли в храм и стали служить акафист, купол внутри озарился голубым светом, — рассказал настоятель прихода протоиерей Александр Будько. — Кто видел Благодатный огонь в Иерусалиме, отметил: точно такие же вспышки. Первое чудо исцеления произошло со мной. Несколько лет я ходил в мощных очках, и дефект зрения все усиливался. Совершили водосвятие. Взял водички, протер глаза — и словно черная кисея с них упала. Попросили прочитать мелкую надпись. Прочел. «Ой, точно видит!» После каждого молебна «Всецарице» промываю глаза освященной водой. И вот результат — очки не ношу.





Каждое воскресенье в 13:00 у иконы служат водосвятный молебен с акафистом. О многочисленных случаях исцелений по молитвам перед афонским образом, в том числе от онкологических заболеваний, настоятель написал в изданной приходом книге с акафистом «Всецарице». Можно узнать о них и на сайте прихода uru4e.cerkov.ru.





Справочно





В воскресенье, 1 сентября, после литургии служат молебны перед началом учебного года. Просят Господа ниспослать тем, кто сядет за парты, дух мудрости и благочестия, «дабы, внимая преподаваемому им учению, они возросли нашему Создателю во славу, родителям и учителям на утешение, Церкви и Отечеству на пользу». Время уточняйте на сайтах приходов.



