Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных

Теплая погода с ночными и утренними туманами ожидается в Беларуси в предстоящие выходные, передает dzerginsk.by





В субботу 31 августа будет переменная облачность. В некоторых восточных районах страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Из-за ночного и утреннего тумана синоптики объявили в республике желтый уровень опасности. Будет дуть неустойчивый умеренный ветер, при грозах — порывистый. Ночью минимальная температура воздуха составит +12..+18°С, в дневные часы будет до +22..+29°С.









В воскресенье 1 сентября также ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В ночные и утренние часы местами сгустится слабый туман. Ветер будет неустойчивый слабый, днем он перейдет в умеренный. Ночью столбик термометра покажет +10..+17°С, в середине дня воздух прогреется до +24..+31°С.





По предварительным прогнозам, в начале следующей рабочей недели погода в Беларуси будет по-прежнему комфортной.



