В Беларуси хотят построить мечеть имени Рамзана Кадырова

Об этом сообщил муфтий Беларуси Абу-Бекир Шабанович, давая интервью изданию «Чечня Сегодня».





Сейчас администрации президентов ведут переговоры. Чтобы отношения Лукашенко и Кадырова стали еще более тесными, в Бресте планируют возвести мечеть в честь Кадырова. Муфтий подчеркнул, что в этом городе, в Бресте, множество верующих-мусульман. Но денег на постройку объекта у них нет, поэтому они просят помощи у Чеченской Республики.









В Беларуси образовалась дружная семья чеченских братьев и сестер, считает Шабанович. Поэтому Брест нуждается в новой мечети, которая носила бы имя Рамзана Кадырова. Так она сможет подавать пример для граждан Чеченской Республики.



