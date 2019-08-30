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В Беларуси хотят построить мечеть имени Рамзана Кадырова

В Беларуси хотят построить мечеть имени главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Об этом сообщил муфтий Беларуси Абу-Бекир Шабанович, давая интервью изданию «Чечня Сегодня».

Сейчас администрации президентов ведут переговоры. Чтобы отношения Лукашенко и Кадырова стали еще более тесными, в Бресте планируют возвести мечеть в честь Кадырова. Муфтий подчеркнул, что в этом городе, в Бресте, множество верующих-мусульман. Но денег на постройку объекта у них нет, поэтому они просят помощи у Чеченской Республики.


В Беларуси образовалась дружная семья чеченских братьев и сестер, считает Шабанович. Поэтому Брест нуждается в новой мечети, которая носила бы имя Рамзана Кадырова. Так она сможет подавать пример для граждан Чеченской Республики.
Источник: kyky.org
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