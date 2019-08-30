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Марш поклонников Макса Коржа в Гродно признали несанкционированным шествием

25 августа около 20 поклонников певца Макса Коржа прошли по центру Гродно маршем, и теперь их привлекут к административной ответственности, сообщает Hrodna.life.

По информации издания, милиция проводит проверку по факту шествия и пытается выяснить личности участников и организаторов.

Напомним, поклонники популярного исполнителя провели марш в день большого концерта в Минске, чтобы привлечь внимание Макса Коржа к своему городу и пригласить его в Гродно. Последний раз Макс Корж выступал там в 2015 году, его концерт проходил в молодежном центре «Гродно».
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