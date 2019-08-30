Правительство разрешило школьные контрольные в понедельник
Министерство здравоохранения прокомментировало нормы постановления Совмина от 7 августа 2019 г. № 525 «Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования».
Документом, в частности, оптимизированы требования к расписанию учебных занятий в школах, сообщается в комментарии, размещенном на сайте ведомства. Исключено требование о чередовании трудных и легких учебных предметов. Теперь разрешается проводить контрольные работы в понедельник.
Разрешены сдвоенные уроки физкультуры для учащихся старше 18 лет. Кроме того, факультативы теперь можно проводить до начала уроков, если они стартуют в 9:00.
Шестидневная учебная неделя сделана обязательной для непрофильных 10-11 классов, в которых введено профессиональное трудовое обучение.
Источник: reform.by
20:05 30/08/2019