Правительство разрешило школьные контрольные в понедельник

Документом, в частности, оптимизированы требования к расписанию учебных занятий в школах, сообщается в комментарии, размещенном на сайте ведомства. Исключено требование о чередовании трудных и легких учебных предметов. Теперь разрешается проводить контрольные работы в понедельник.





Разрешены сдвоенные уроки физкультуры для учащихся старше 18 лет. Кроме того, факультативы теперь можно проводить до начала уроков, если они стартуют в 9:00.

Шестидневная учебная неделя сделана обязательной для непрофильных 10-11 классов, в которых введено профессиональное трудовое обучение.



