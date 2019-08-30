Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Правительство разрешило школьные контрольные в понедельник

Министерство здравоохранения прокомментировало нормы постановления Совмина от 7 августа 2019 г. № 525 «Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования».

Документом, в частности, оптимизированы требования к расписанию учебных занятий в школах, сообщается в комментарии, размещенном на сайте ведомства. Исключено требование о чередовании трудных и легких учебных предметов. Теперь разрешается проводить контрольные работы в понедельник.

Разрешены сдвоенные уроки физкультуры для учащихся старше 18 лет. Кроме того, факультативы теперь можно проводить до начала уроков, если они стартуют в 9:00.
Шестидневная учебная неделя сделана обязательной для непрофильных 10-11 классов, в которых введено профессиональное трудовое обучение.
Источник: reform.by
Поделиться
Последние известия


Блоги
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае
Павел Знавец
По поводу лукашенковских "выборов".
Сергей Балыкин
Предвыборная кампания в Беларуси началась с...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё