На гомельчанина завели уголовное дело за убийство котенка

По данным следствия, 7 июля 54-летний гомельчанин на территории частного домовладения отмечал вместе с гостями день рождения дочери своей сожительницы. Когда приглашенные разошлись, мужчина остался во дворе. В это время бездомный котенок запрыгнул на стол и попытался съесть оставленную еду. Это вызвало у мужчины гнев. Он схватил котенка, отнес его на пустырь возле дома и убил.





Свидетелями произошедшего стали случайные прохожие – женщина с четырехлетним сыном, которая и заявила о случившемся в милицию.





Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.339-1 (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских побуждений, в присутствии заведомо малолетнего) УК.





Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.