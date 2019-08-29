Улов случился в воскресенье вечером, пишет «Онлайнер»





— Я сам до сих пор не верю, что это случилось со мной, будто в кино! Мы были вчетвером на двух лодках, ловили на дорожку — моей лодке повезло. Как подняли — там такая колбасина! — вспоминает Сергей.





Чтобы взвесить сома, рыбаки повезли его в магазин — у мужчин были весы максимум на 50 килограммов.







