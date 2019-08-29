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Белорусы выловили в Припяти 71-килограммового сома. Рыбаки до сих пор в шоке

Сергей из Лунинца поехал с друзьями на рыбалку в прошлые выходные. Два дня мужчины не могли ничего поймать. На третий день тоже долго не клевало. Мужчина и его друзья уже плюнули и стали собираться по домам, но не тут-то было — Припять подарила рыбакам более чем двухметрового сома.

Улов случился в воскресенье вечером, пишет «Онлайнер».

— Я сам до сих пор не верю, что это случилось со мной, будто в кино! Мы были вчетвером на двух лодках, ловили на дорожку — моей лодке повезло. Как подняли — там такая колбасина! — вспоминает Сергей.

Чтобы взвесить сома, рыбаки повезли его в магазин — у мужчин были весы максимум на 50 килограммов.


— Мне досталась только голова — сделаю из нее трофейное чучело, остальное раздал родственникам. Даже не пробовал его — честно, потом даже пожалел, что не отпустил «дедушку». Просто жаба задавила, больше такого делать не буду.

Сергей говорит, что на прошлой неделе их знакомый поймал 24-килограммового сома. Губа отвисла — тоже захотелось. И получилось гораздо круче.
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