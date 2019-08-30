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Национальный аэропорт «Минск» проиграл сайту petitions.by

Администрация Национального аэропорта «Минск» проиграла в суде сайту petitions.by.

Рассмотрение дела прошло 30 августа в Экономическом суде Минска, пишет Еврорадио.

Поводом для судебного процесса стала петиция, размещённная 6 июля на интернет-площадке. Инициаторы обращения призвали допустить всех перевозчиков к работе на территории аэропорта. Они хотели отменить ограничения на количество бесплатных заездов для такси и служб перевозки, которые ввела администрация аэровокзала.

Администрация требовала удалить петицию, обязать организаторов опровергнуть сведения из обращения как несоответствующие действительности.


Создатели сайта petitions.by настаивали, что сведения, опубликованные в обращении в компетентный государственный орган, не считаются распространением информации, которая порочит честь, достоинство и деловую репутацию.

Выслушав обе стороны, суд решил, что требования администрации аэропорта не имеют законных оснований. Согласно судебному решению администрация Национального аэропорта обязана возместить создателям сайта petitions.by 1400 рублей судебных издержек.
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