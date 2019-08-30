Национальный аэропорт «Минск» проиграл сайту petitions.by
Администрация Национального аэропорта «Минск» проиграла в суде сайту petitions.by.
Рассмотрение дела прошло 30 августа в Экономическом суде Минска, пишет Еврорадио.
Поводом для судебного процесса стала петиция, размещённная 6 июля на интернет-площадке. Инициаторы обращения призвали допустить всех перевозчиков к работе на территории аэропорта. Они хотели отменить ограничения на количество бесплатных заездов для такси и служб перевозки, которые ввела администрация аэровокзала.
Администрация требовала удалить петицию, обязать организаторов опровергнуть сведения из обращения как несоответствующие действительности.
Создатели сайта petitions.by настаивали, что сведения, опубликованные в обращении в компетентный государственный орган, не считаются распространением информации, которая порочит честь, достоинство и деловую репутацию.
Выслушав обе стороны, суд решил, что требования администрации аэропорта не имеют законных оснований. Согласно судебному решению администрация Национального аэропорта обязана возместить создателям сайта petitions.by 1400 рублей судебных издержек.
18:52 30/08/2019