Национальный аэропорт «Минск» проиграл сайту petitions.by

Поводом для судебного процесса стала петиция, размещённная 6 июля на интернет-площадке. Инициаторы обращения призвали допустить всех перевозчиков к работе на территории аэропорта. Они хотели отменить ограничения на количество бесплатных заездов для такси и служб перевозки, которые ввела администрация аэровокзала.





Администрация требовала удалить петицию, обязать организаторов опровергнуть сведения из обращения как несоответствующие действительности.









Создатели сайта petitions.by настаивали, что сведения, опубликованные в обращении в компетентный государственный орган, не считаются распространением информации, которая порочит честь, достоинство и деловую репутацию.





Выслушав обе стороны, суд решил, что требования администрации аэропорта не имеют законных оснований. Согласно судебному решению администрация Национального аэропорта обязана возместить создателям сайта petitions.by 1400 рублей судебных издержек.