В Барановичах учителям предложили сдать на ремонт дорог

Как пишет TUT.BY , на днях на совещании в одной из школ города Барановичи учителям предложили сброситься на ремонт городских дорог. Когда приносить деньги, обязательно ли это делать — руководство не сообщило. Зато назвали сумму — 10 рублей. В управлении образования поясняют: учителей никто ни к чему не принуждал.





Марина (по просьбе учителя имя изменено) не первый год работает в школе. Говорит, не раз «добровольно» сдавала деньги то на Красный Крест, то на лотерейный билеты. Когда сказали, что теперь учителям придется сдать еще и на дороги, возмущению не было предела.





— Тротуары у нас в городе хорошие, а автомобильные дороги не очень. Видимо, их и решили отремонтировать, — делится мнением собеседница. — В местных СМИ даже проводили соцопросы, в которых у людей спрашивали: готовы ли они скинуться на ремонт дорог.





На днях, продолжает собеседница, в их школе также возник этот вопрос. На совещании руководство стало вскользь говорить про дороги.









— Все преподносилось под эгидой Года малой родины. Якобы в городе идет такая акция «Соберем по 10 рублей на дороги», — вспоминает Марина. — Мы с коллегами возмутились, и руководство перешло к другой теме.





В управлении по образованию Барановичского горисполкома заявили, что подобная акция — исключительно добровольная и никого деньги сдавать не принуждали. Так пояснили, что в городе создан благотворительный фонд «Барановичи — моя малая родина».





Как оказалось, сдать деньги в благотворительный фонд в Барановичах предложили не только учителям, но также сотрудникам предприятий, других организаций и просто жителям города.









— Все деньги мы будем направлять на замену асфальтобетона, второстепенные улицы, — перечисляет собеседник. — Чтобы люди видели, сколько средств поступило, от кого, на что они потрачены, информацию об этом будем размещать на сайте Барановичского горисполкома и в местных СМИ.





О том, что в нашей стране все добровольно, знают наверняка и работницы коммунальных служб города Бобруйска, которые сушили лужи тряпками, чтобы потом туда положили асфальт.





Читатель Михаил из Бобруйска поделился с Нашей Нивой видеофрагментами ремонта дороги во дворе между домами №5 и №33 по улице Лынькова.





На видео можно увидеть весьма странную технологию: работницы сушат лужи тряпками, выжимая воду из них в ведра. Самые везучие получили совочки, чтобы сразу вычерпывать воду из ям.













«Мы живем не в Африке, здесь дожди — привычное дело, но чтобы делали вот так… Видимо, это какие-то бобруйские нанотехнологии, биороботы, — прокомментировали «НН» технологию укладки асфальта на одном из цементных заводов.









Мало того, по словам читателя, ремонт дороги оказался выполнен лишь на бумаге — на деле же часть ям не заделали и дорога остается разбитой.





И это, пожалуй, все, что нужно знать о том, как похорошели наши дороги после введения дорожного сбора.