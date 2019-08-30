



Это следует из письма за подписью заместителя председателя Мингорисполкома А.Крепака, которое п убликуется на сайте "Перспективы".





После того, как на остановках стали появляться "Табакерки", "Перспектива" предложила чиновникам дать равные права всем бизнесменам, как это гарантирует Конституция. Предприниматели хотят также устанавливать на остановках киоски для мелкорозничной торговли, а места для киосков распределять на открытых аукционах.





В ответе чиновников сообщается неожиданная причина, по которой разрешили создавать сеть киосков "Табакерка".





"Создание сети по реализации табачных изделий распространено в ряде стран, исследование опыта которых показало, что обособленные торговые объекты способствуют снижению потребления табачных изделий населением", — отмечают в Мингорисполкоме.





Еврорадио проверило, что об этом говорит Всемирная организация здравоохранения. По ее данным, снизить потребление табака позволяют графические предостережения на сигаретных пачках, запрет рекламы табака, высокие налоги и т.д.





Создание специализированных торговых сетей по продаже табачных изделий ВОЗ в этот перечень не включил.





Иные причины установки киосков-"Табакерок" чиновники объясняют так:





"Реализация инвестиционного проекта не направлена ​​на исключительную установку специализированных торговых объектов, а включает ряд других важных подсистем, которые позволяют бороться с контрафактной продукцией на внутреннем рынке, обеспечивать гарантированный сбыт табачных изделий государственной табачной фабрики и официальных импортеров, ограничить продажу табачных изделий и их доступность несовершеннолетним".









А предпринимателям в горисполкоме предложили строить стационарные магазины — для "формирования столичного уровня городской среды и создания комфортных условий для обслуживающего персонала, продавцов и потребителей, а также соблюдения санитарных норм и правил".