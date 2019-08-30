Микроавтобус налетел на грузовик в Подмосковье - пострадали белорусы

"На 108 км М-10 "Россия" водитель, управляя автобусом Mercedes-Benz Sprinter, совершил наезд на остановившуюся впереди для поворота налево грузовую автомашину Scania. В результате ДТП водитель и пять пассажиров автобуса получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сказал собеседник.





Он также отметил, что всего в микроавтобусе, следовавшем из Санкт-Петербурга в Москву, находились восемь пассажиров, пятеро из них - граждане Монголии, трое из Беларуси.





На месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают причины произошедшего.





По данным подмосковного главка МВД, авария произошла на 106 км трассы, микроавтобус столкнулся с автомобилем ВАЗ.