- У меня там дым! А я ничего не оставлял на ночь открытого! - растерянно рассказал 11-летний мальчик.





Оказалось, что дома он один: родители уехали в Польшу. Мальчик должен был пойти к бабушке, но почему-то остался дома.





Диспетчер центра оперативного управления Минского городского управления МЧС Татьяна Морозько, которая приняла вызов, не растерялась: спокойно и четко рассказала ребенку, что делать:





- Уходи из квартиры на улицу, в квартиру не возвращайся. Ты меня понял?





- Да!





- В квартире кто-нибудь остался еще или ты был один?





- Я был один, только два кота и собака.





- Ничего страшного, пожарные твоих котов спасут! Стой на улице, пожарные уже едут.





Голос Татьяны на записи разговора звучит спокойно и уверенно. Диспетчер признается, что тревога все же была, но в такой момент эмоции нужно держать при себе.





- Мальчик не плакал, но был очень взволнован, напуган, ему было страшно. Конечно, мне было тревожно за него, но если бы я это показала, он бы почувствовал и испугался еще больше. В какой-то момент у нас прервалась связь, но я уже знала адрес и успела сказать мальчику, чтобы он выходил из квартиры, поэтому сразу отправила на место технику, а потом уже ему перезвонила.





К тому времени он вышел на улицу. Когда наши подразделения приехали на место, оказалось, что пожар в его комнате был достаточно сильный - квартира была закопчена. Вместе с МЧС на место пожара приехала и «скорая» - ребенка госпитализировали.





Он надышался дымом, горячий воздух повредил дыхательные пути. Сейчас, по словам медиков, состояние мальчика средней степени тяжести.





Работники МЧС пытались дозвониться родителям ребенка, но, вероятно, в то утро они еще были за границей, связи с ними не было.





Судя по всему, животные, которые были в квартире, на пожаре не пострадали.





- Насколько мне известно, когда пожар тушили, собака выбежала на улицу, - говорит Татьяна. - Надеюсь, что спасли и котиков. Опасность была очень серьезная, счет шел на секунды. Если бы ребенок проснулся немножко позже, последствия могли быть более тяжелыми: мальчик мог получить более сильное отравление продуктами горения, ожоги.





Огонь повредил имущество, квартира закопчена. Точную причину пожара сейчас выясняют, версия, которую рассматривают специалисты - короткое замыкание электропроводки.









Татьяна не считает, что совершила какой-то особенный поступок: говорит, это рядовая ситуация. В МЧС она работает уже пять лет, в должности диспетчера центра оперативного управления - почти год.





- Здесь мальчик в первую очередь молодец - он не растерялся, позвонил, последовал моим рекомендациям. Это говорит о том, что кто-то его обучал: или родители, или в школе. Так что это была наша тандемная работа.





По словам собеседницы, это уже второй случай за неделю, когда на номер «101» позвонил ребенок:





- До этого звонила 4-летняя девочка. У нее ничего не случилось, просто она позвонила и сообщила, что дома одна. Мы с ней разговаривали 15 минут, за это время мои коллеги нашли номер телефона мамы и передали информацию о том, что ребенок один, в соответствующие органы. Конечно, хочется, чтобы родители немного ответственнее относились к своим детям.