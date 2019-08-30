Дорожным ремонтом там 5 августа занималось Бобруйское унитарное коммунальное дочернее предприятие по обслуживанию жилищного фонда Первомайского района.

На первом видео, присланном в редакцию можно увидеть весьма странную технологию: работницы упомянутой организации сушат лужи тряпками, выжимая воду из них в ведра. Самые везучие получили совочки, чтобы сразу вычерпывать воду из ям.





Женщины сказали, что на эту работу их отправила начальница Людмила Дыба.





Но ради чего всё это?





«Потом приехали машины, рабочий, и начали сбрасывать асфальт в эти ямы, — рассказал наш читатель Михаил. — Мы с мужиками возмутились и стали с ними ругаться: ну как же так? Вы же наши деньги зарываете. Прямо в эти ямы, и ничем предварительно не намазали… я не эксперт, но знаю, что процедура иная должна быть — там чем-то смазывается, мастикой, например, так делается. А они просто — плюх и всё. Это мы платим налог на дороги за что? Чтобы они вот так наши деньги херили?».





Мало того, по словам читателя, ремонт дороги оказался выполнен лишь на бумаге — на деле же часть ям не заделали и дорога остается разбитой.





Мужчина подтверждает свои слова видео, снятым 29 августа, спустя почти месяц.







