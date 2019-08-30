Бобруйские нанотехнологии: асфальт в лужи не кладут - заставляют дворников "высушивать" их тряпками
Читатель Михаил из Бобруйска поделился с «Нашей Нивой» видеофрагментами ремонта дороги во дворе между домами №5 и №33 по улице Лынькова.
Дорожным ремонтом там 5 августа занималось Бобруйское унитарное коммунальное дочернее предприятие по обслуживанию жилищного фонда Первомайского района.
На первом видео, присланном в редакцию можно увидеть весьма странную технологию: работницы упомянутой организации сушат лужи тряпками, выжимая воду из них в ведра. Самые везучие получили совочки, чтобы сразу вычерпывать воду из ям.
Женщины сказали, что на эту работу их отправила начальница Людмила Дыба.
Но ради чего всё это?
«Потом приехали машины, рабочий, и начали сбрасывать асфальт в эти ямы, — рассказал наш читатель Михаил. — Мы с мужиками возмутились и стали с ними ругаться: ну как же так? Вы же наши деньги зарываете. Прямо в эти ямы, и ничем предварительно не намазали… я не эксперт, но знаю, что процедура иная должна быть — там чем-то смазывается, мастикой, например, так делается. А они просто — плюх и всё. Это мы платим налог на дороги за что? Чтобы они вот так наши деньги херили?».
Мало того, по словам читателя, ремонт дороги оказался выполнен лишь на бумаге — на деле же часть ям не заделали и дорога остается разбитой.
Мужчина подтверждает свои слова видео, снятым 29 августа, спустя почти месяц.
«НН» обратилась за комментарием к руководителю одного из цементных заводов.
«Мы живем не в Африке, здесь дожди — привычное дело, но чтобы делали вот так… Видимо, это какие-то бобруйские нанотехнологии, биороботы…
Но обычно сначала нарезается правильная форма того, что мы заливаем, с ровными кромками — иначе в ямы асфальт не кладут. Если нужно, отбойными молотками равняют стенки. Основа должна быть зачищена — не должно быть грязи, пыли, песка. Из того, что видно на видео… не знаю, как они те лужи вычерпали, но в лучшем случае там грязь, я думаю.
После того как выровняли и вычистили, всё это смазывается битумной эмульсией или чем-то имеющимся. Но нормальные организации смазывают ею. Это, условно, склейка, чтобы предыдущий слой и новый соединить между собой. Без нее вообще ничего не имеет смысла, так как такой ремонт зиму не переживет: влага попадет, мороз ее разопрет, все повылетает, если склейки нет», — сказал он.
Связаться с ответственной бобруйской организацией оказалось невозможно: ни один телефон не отвечает в течение нескольких дней.
15:29 30/08/2019