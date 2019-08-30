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Oops! Шествие поклонников Макса Коржа в Гродно признали несанкционированной акцией

Начат административный процесс


Шествие поклонников Макса Коржа признали несанкционированной акцией. Сейчас устанавливаются личности участников. К административной ответственности будет привлечен организатор данного шествия.

В пресс-службе УВД Гродненского облисполкома информацию подтвердили:

— Начат административный процесс по делу об организации несанкционированной акции. Но протоколов на участников еще не составляли, - заявили там.

25 августа около 20 поклонников Макса Коржа прошлись по Советской улице в Гродно. Накануне, 24 августа, в Минске состоялся концерт их любимого исполнителя, на который пришли около 35 тысяч зрителей. 

Своим шествием молодые гродненцы надеялись обратить внимание своего кумира и пригласить его в Гродно. В последний раз Макс Корж выступал там в 2015 году.
Источник:  s13.ru
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