Oops! Шествие поклонников Макса Коржа в Гродно признали несанкционированной акцией
Начат административный процесс
Шествие поклонников Макса Коржа признали несанкционированной акцией. Сейчас устанавливаются личности участников. К административной ответственности будет привлечен организатор данного шествия.
В пресс-службе УВД Гродненского облисполкома информацию подтвердили:
— Начат административный процесс по делу об организации несанкционированной акции. Но протоколов на участников еще не составляли, - заявили там.
25 августа около 20 поклонников Макса Коржа прошлись по Советской улице в Гродно. Накануне, 24 августа, в Минске состоялся концерт их любимого исполнителя, на который пришли около 35 тысяч зрителей.
Своим шествием молодые гродненцы надеялись обратить внимание своего кумира и пригласить его в Гродно. В последний раз Макс Корж выступал там в 2015 году.
Источник: s13.ru
15:13 30/08/2019