Министерство труда и социальной защиты исключило минчанку Аллу Мельникову из списка “тунеядцев”. А проблема в том, что Алла Мельникова погибла в давке на Неминге еще в 1999 году, что не помешало государству записать ее в “тунеядцы”.





2 августа минчанка Зинаида Губская направила письменное обращение министру труда и социальной защиты Ирине Костевич, и потребовала исключить из базы не занятых в экономике граждан свою дочь Аллу Мельникову, которая погибла в давке на станции метро «Немига» еще в 1999 году.





Самое страшное во всей этой дикой истории то, что погибшая 20 лет назад Алла Мельникова находится в базе «тунеядцев»... с 2017 года.









И только сейчас Минтруда наконец-таки исключило ее из этой базы данных. И даже принесло письменные извинения родителям погибшей.





Но как так произошло, что человека, которого нет среди живых уже 20 лет, включили в списки «тунеядцев»? Кто виноват и кто понесет наказание?





Ситуацию «Белорусскому партизану» прокомментировал руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» (зарегистрирован в Украине) Олег Волчек, который оказывал юридическую помощь семье погибшей.





- Конечно, семья удовлетворена извинениями государственных органов, тем, что больше уведомления с требованием приходить не будут. Но осадок на душе остался. Если бы мы сейчас письменно не обратились в госструктуры, то дочь Зинаиды Губской по белорусским законам еще жила бы.

#1#

Как мы видим из ответа, ее сняли с учета после нашего обращения в августе: 20 лет человек жил среди нас, согласно бумагам.





Это не просто формализм: даже на неработающего человека ежегодно рассчитывается субсидирование на жилищно-коммунальные услуги, здравоохранение – получается, на нее выделялись бюджетные деньги, вместо того, чтобы оказать помощь живым, но больным.





Вопрос кажется простым: человек умер, его должны исключить из всех списков. Но на исключение мы потратили месяц: надо было составить жалобу, собрать документы, подтверждающие факт смерти. Сама по себе проблема не решилась бы.









Сейчас мы планируем обратиться в МВД, которое приглашает Аллу Мельникову за новым паспортом.





А сколько чиновничьего времени потрачено, сколько расходовано денег на письма, конверты, составление базы данных? Кто ответит за растрату бюджетных средств?





Надеемся, что Министерство труда и социальной защиты больше не станет слать “письма счастья”, потому что погибшая была незаконно включена в списки тунеядцев.





Не исключаю, что в базе данных может находиться много “мертвых душ” – и в переносном, и в прямом смысле. Как правозащитник советую: не звоните, не ходите по чиновничьим кабинетам – пишите письма и получайте письменные ответы, которые можно обжаловать.





Правовые проблемы нельзя решать устно.