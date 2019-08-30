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Стало известно о месте и времени проведения "Евровидения-2020"

Конкурс песни "Евровидение 2020" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме

Нидерланды получили право проведения "Евровидения" в 2020 году благодаря победе представителя страны Дункана Лоуренса на шоу в 2019-м. Даты и место проведения музыкального состязания до последнего момента не назывались.

Согласно принятому организаторами "Евровидения" решению, пройдет шоу в Роттердаме. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финал - 17 мая.

"Выбирая Роттердам в качестве места проведения мероприятия, мы выбираем не только город с особой историей и неоспоримыми отличительным чертами. Мы выбираем концертный зал Ahoy ("Ахой"), который, по нашим оценкам, является наиболее подходящей площадкой для производства с использованием самых современных технологий трех телешоу с общей аудиторией в 180 млн зрителей", - заявил исполнительный продюсер конкурса Ситсе Баккер.


Участие в "Евровидении 2020" уже подтвердили более трех десятков стран. В целом же их число ожидается на уровне последних лет - около 40 государств, в том числе и Австралия, где конкурс является очень популярным.
Источник: sputnik.by
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