Авто протаранило толпу людей в Москве

По данным правоохранителей инциденту предшествовал конфликт между двумя группами граждан у местного рынка.





На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что один из участников конфликта въехал на автомобиле марки Hyundai в группу граждан, после чего, бросив машину, скрылся.





Пострадали двое мужчин. Они доставлены в больницу с различными травмами.

Полицейским удалось найти подозреваемого, им оказался 36-летний приезжий. Возбуждено дело о хулиганстве (статья 123 УК).



