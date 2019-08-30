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Авто протаранило толпу людей в Москве

Сотрудники московской полиции задержали мужчину, который въехал на машине в толпу людей в районе Чертаново.

По данным правоохранителей инциденту предшествовал конфликт между двумя группами граждан у местного рынка.

На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что один из участников конфликта въехал на автомобиле марки Hyundai в группу граждан, после чего, бросив машину, скрылся.

Пострадали двое мужчин. Они доставлены в больницу с различными травмами.
Полицейским удалось найти подозреваемого, им оказался 36-летний приезжий. Возбуждено дело о хулиганстве (статья 123 УК).
Источник: rambler.ru
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