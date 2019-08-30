Авто протаранило толпу людей в Москве
Сотрудники московской полиции задержали мужчину, который въехал на машине в толпу людей в районе Чертаново.
По данным правоохранителей инциденту предшествовал конфликт между двумя группами граждан у местного рынка.
На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что один из участников конфликта въехал на автомобиле марки Hyundai в группу граждан, после чего, бросив машину, скрылся.
Пострадали двое мужчин. Они доставлены в больницу с различными травмами.
Полицейским удалось найти подозреваемого, им оказался 36-летний приезжий. Возбуждено дело о хулиганстве (статья 123 УК).
Источник: rambler.ru
14:02 30/08/2019