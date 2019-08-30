Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Десять лет назад погибли белорусские военные летчики. Они спасли сотни жизней ценой своей

Трагедия произошла 30 августа 2009 года на авиашоу в польском городе Радом. Летчики-снайперы Александр Марфицкий и Александр Журавлевич разбились во время выполнения фигуры высшего пилотажа. Они отвели самолет от населенного пункта, пожертвовав своими жизнями.

Десять лет назад погибли белорусские военные летчики. Они спасли сотни жизней ценой своей
Александр Марфицкий и Александр Журавлевич
1 из 4
во время церемонии прощания


https://nn.by/?c=ar&i=236357&lang=ru

В первые минуты после трагедии было неизвестно даже, чей самолет потерпел крушение. Позже выяснилось, что разбившийся Су-27 УБМ принадлежал 61-й истребительной авиационной базе, которая дислоцируется в Барановичах.

Очевидцы трагедии и специалисты задавались вопросом: почему пилоты не смогли катапультироваться и тем самым спасти себя от неминуемой гибели? На это в Министерстве обороны был дан ответ: настоящие профессионалы, каковыми бесспорно были погибшие пилоты, в сложившейся ситуации не могли поступить иначе, ведь стоило им покинуть самолет, он бы неминуемо упал на жилые дома.

Начальник пресс-службы Министерства обороны Беларуси в интервью информагентству БелаПАН сообщил, что, осознав неизбежное падение самолета, летчики приняли решение отвести машину на максимальное расстояние от населенного пункта и пожертвовали своими жизнями, чтобы спасти сотни людей.

Марфицкий Александр Эдуардович – заместитель командующего войсками ЗОТК по авиации, полковник.

Родился 16 мая 1956 г. в пгт. Богушевск Витебской области.


Окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков, командный факультет Военно-воздушной академии им. Гагарина.

В 1992 году получил высшую профессиональную квалификацию – летчик-снайпер.

За штурвалом самолета провел 2320 часов.

У Александра Эдуардовича остались жена и две дочери.

Журавлевич Александр Адиславович – заместитель командира по летной подготовке 61-й истребительной авиабазы, полковник.

Родился 28 мая 1963 г. в с. Кемерово Михайловского района Приморского края РФ.

В 1984 году окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков.


Квалификацию летчик-снайпер получил в 2009 году.

Общий налет – 1620 часов.

У Александра Адиславовича остались жена и дочь.

«Надеялись, что пилоты успели катапультироваться»

Информагентства и средства массовой информации Польши, России и Беларуси наперебой сообщали, что в 14.15 по белорусскому времени самолет Су-27 после выполнения очередной фигуры пилотажа на глазах у двухсоттысячной толпы начал резко терять высоту и рухнул на землю в двух километрах от аэропорта, всего в 100 метрах от жилых домов. 

Очевидцы трагедии надеялись, что пилотам, которые сумели увести машину от зрительскых трибун и жилых домов, удалось катапультироваться, и они еще долго смотрели в сторону леса, за которым скрылась железная птица, но облако густого черного дыма, взметнувшееся из-за деревьев, накрыло эти надежды.

«Самолет летел очень низко. Возможно, у него было не все в порядке с двигателем, потому что сначала мы слышали рев двигателей, а потом стало тихо, и самолет начал опускаться все ниже и ниже. Когда он был на высоте деревьев, пилот направил машину в поле, видимо, чтобы спасти жизни людей, – цитирует слова поляка Конрада, который одним из первых оказался на месте падения самолета, Gazeta Wyborcza. – На месте падения самолета мы искали парашюты, надеясь, что пилоты успели катапультироваться. Но кроме обломков самолета, разбросанных в радиусе 100 м от падения самолета, так ничего и не обнаружили».

На место трагедии тут же прибыли спасатели и медики, но помочь пилотам, к сожалению, они уже не могли. Все показательные полеты в тот день были отменены, польские власти объявили в городе Радом двухдневный траур. Была создана комиссия (в ее состав вошли белорусские и польские специалисты), которая и занялась расследованием трагедии. 


Две жизни спасли сотни

В первые минуты после трагедии было неизвестно даже, чей самолет потерпел крушение. Позже выяснилось, что разбившийся Су-27 УБМ принадлежал 61-й истребительной авиационной базе, которая дислоцируется в Барановичах. 

Он прибыл на авиашоу вместе с другой белорусской техникой – бомбардировщиком Су-24М и транспортным самолетом Ил-76МД. Управляли истребителем наши земляки, первоклассные летчики Александр Марфицкий и Александр Журавлевич.

Очевидцы трагедии и специалисты задавались вопросом: почему пилоты не смогли катапультироваться и тем самым спасти себя от неминуемой гибели? На это в Министерстве обороны был дан ответ: настоящие профессионалы, каковыми бесспорно были погибшие пилоты, в сложившейся ситуации не могли поступить иначе, ведь стоило им покинуть самолет, он бы неминуемо упал на жилые дома. 

Начальник пресс-службы Министерства обороны Беларуси в интервью информагентству БелаПАН сообщил, что, осознав неизбежное падение самолета, летчики приняли решение отвести машину на максимальное расстояние от населенного пункта и пожертвовали своими жизнями, чтобы спасти сотни людей.

Через несколько часов после трагедии Министерство обороны Беларуси озвучило и предположительную причину катастрофы: падение самолета могло быть вызвано попаданием птицы в воздухозаборник двигателя.



Почти весь город пришел проститься 

Транспортный самолет польских ВВС с телами погибших летчиков, который сопровождали командир 4-го учебного крыла Воздушных сил Польши Томаш Древняк (именно он руководил полетами на авиашоу в Радоме) и военнослужащие Роты почетного караула Войска Польского, приземлился на аэродроме Барановичской 61-й истребительной авиабазы 2 сентября. 

На следующий день состоялась официальная церемония прощания. С летчиками Александром Марфицким и Александром Журавлевичем пришел проститься почти весь город. 

Уже с самого утра к центру идеологической и культурно-массовой работы ЗОТК (Дом офицеров) горожане несли живые цветы. К началу церемонии на площади перед Домом офицеров выстроились длинные очереди, которые не иссякали на протяжении нескольких часов. Люди подолгу стояли под палящим солнцем, тихо переговариваясь между собой.

Попрощаться с летчиками в этот день пришли как простые горожане, знакомые и сослуживцы погибших, так и высокопоставленные чиновники: делегации белорусского правительства и парламента Беларуси, представители Министерства обороны, Генерального штаба, Брестского облисполкома, Барановичского горисполкома. 

На траурную церемонию также прибыли зарубежные коллеги погибших – летчики из пилотажной группы «Русские витязи», а также Войска Польского во главе с командующим воздушными силами Польши Анджеем Власиком.

Процессия покинула стены Дома офицеров около 13.30 и под траурный марш Шопена направилась по ул. Комсомольской к центральной площади города. Горожане и военные, которые выстроились по обеим сторонам проезжей части, бросали цветы перед движущейся траурной колонной, устилая асфальт розами и гвоздиками.


Выступая на траурном митинге, состоявшемся на кладбище Русино (именно там тела погибших летчиков были преданы земле), министр обороны Беларуси Леонид Мальцев назвал Александра Марфицкого и Александра Журавлевича блестящими летчиками, профессионалами своего дела, оставившими «глубокий след в развитии военной авиации Беларуси». 
#1#
фото: onliner.by

О высоком профессионализме барановичских летчиков говорили и командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Игорь Азаренок, и его польский коллега Анджей Власик.
Источник: intex-press.by
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае
Павел Знавец
По поводу лукашенковских "выборов".
Сергей Балыкин
Предвыборная кампания в Беларуси началась с...
Игорь Масловский
Маленький вклад в большое дело справедливости


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё