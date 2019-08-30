В первые минуты после трагедии было неизвестно даже, чей самолет потерпел крушение. Позже выяснилось, что разбившийся Су-27 УБМ принадлежал 61-й истребительной авиационной базе, которая дислоцируется в Барановичах.





Очевидцы трагедии и специалисты задавались вопросом: почему пилоты не смогли катапультироваться и тем самым спасти себя от неминуемой гибели? На это в Министерстве обороны был дан ответ: настоящие профессионалы, каковыми бесспорно были погибшие пилоты, в сложившейся ситуации не могли поступить иначе, ведь стоило им покинуть самолет, он бы неминуемо упал на жилые дома.





Начальник пресс-службы Министерства обороны Беларуси в интервью информагентству БелаПАН сообщил, что, осознав неизбежное падение самолета, летчики приняли решение отвести машину на максимальное расстояние от населенного пункта и пожертвовали своими жизнями, чтобы спасти сотни людей.





Марфицкий Александр Эдуардович – заместитель командующего войсками ЗОТК по авиации, полковник.





Родился 16 мая 1956 г. в пгт. Богушевск Витебской области.









Окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков, командный факультет Военно-воздушной академии им. Гагарина.





В 1992 году получил высшую профессиональную квалификацию – летчик-снайпер.





За штурвалом самолета провел 2320 часов.





У Александра Эдуардовича остались жена и две дочери.





Журавлевич Александр Адиславович – заместитель командира по летной подготовке 61-й истребительной авиабазы, полковник.





Родился 28 мая 1963 г. в с. Кемерово Михайловского района Приморского края РФ.





В 1984 году окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков.









Квалификацию летчик-снайпер получил в 2009 году.





Общий налет – 1620 часов.





У Александра Адиславовича остались жена и дочь.





«Надеялись, что пилоты успели катапультироваться»

Информагентства и средства массовой информации Польши, России и Беларуси наперебой сообщали, что в 14.15 по белорусскому времени самолет Су-27 после выполнения очередной фигуры пилотажа на глазах у двухсоттысячной толпы начал резко терять высоту и рухнул на землю в двух километрах от аэропорта, всего в 100 метрах от жилых домов.





Очевидцы трагедии надеялись, что пилотам, которые сумели увести машину от зрительскых трибун и жилых домов, удалось катапультироваться, и они еще долго смотрели в сторону леса, за которым скрылась железная птица, но облако густого черного дыма, взметнувшееся из-за деревьев, накрыло эти надежды.





«Самолет летел очень низко. Возможно, у него было не все в порядке с двигателем, потому что сначала мы слышали рев двигателей, а потом стало тихо, и самолет начал опускаться все ниже и ниже. Когда он был на высоте деревьев, пилот направил машину в поле, видимо, чтобы спасти жизни людей, – цитирует слова поляка Конрада, который одним из первых оказался на месте падения самолета, Gazeta Wyborcza. – На месте падения самолета мы искали парашюты, надеясь, что пилоты успели катапультироваться. Но кроме обломков самолета, разбросанных в радиусе 100 м от падения самолета, так ничего и не обнаружили».





На место трагедии тут же прибыли спасатели и медики, но помочь пилотам, к сожалению, они уже не могли. Все показательные полеты в тот день были отменены, польские власти объявили в городе Радом двухдневный траур. Была создана комиссия (в ее состав вошли белорусские и польские специалисты), которая и занялась расследованием трагедии.









Две жизни спасли сотни

В первые минуты после трагедии было неизвестно даже, чей самолет потерпел крушение. Позже выяснилось, что разбившийся Су-27 УБМ принадлежал 61-й истребительной авиационной базе, которая дислоцируется в Барановичах.





Он прибыл на авиашоу вместе с другой белорусской техникой – бомбардировщиком Су-24М и транспортным самолетом Ил-76МД. Управляли истребителем наши земляки, первоклассные летчики Александр Марфицкий и Александр Журавлевич.





Очевидцы трагедии и специалисты задавались вопросом: почему пилоты не смогли катапультироваться и тем самым спасти себя от неминуемой гибели? На это в Министерстве обороны был дан ответ: настоящие профессионалы, каковыми бесспорно были погибшие пилоты, в сложившейся ситуации не могли поступить иначе, ведь стоило им покинуть самолет, он бы неминуемо упал на жилые дома.





Начальник пресс-службы Министерства обороны Беларуси в интервью информагентству БелаПАН сообщил, что, осознав неизбежное падение самолета, летчики приняли решение отвести машину на максимальное расстояние от населенного пункта и пожертвовали своими жизнями, чтобы спасти сотни людей.





Через несколько часов после трагедии Министерство обороны Беларуси озвучило и предположительную причину катастрофы: падение самолета могло быть вызвано попаданием птицы в воздухозаборник двигателя.













Почти весь город пришел проститься

Транспортный самолет польских ВВС с телами погибших летчиков, который сопровождали командир 4-го учебного крыла Воздушных сил Польши Томаш Древняк (именно он руководил полетами на авиашоу в Радоме) и военнослужащие Роты почетного караула Войска Польского, приземлился на аэродроме Барановичской 61-й истребительной авиабазы 2 сентября.





На следующий день состоялась официальная церемония прощания. С летчиками Александром Марфицким и Александром Журавлевичем пришел проститься почти весь город.





Уже с самого утра к центру идеологической и культурно-массовой работы ЗОТК (Дом офицеров) горожане несли живые цветы. К началу церемонии на площади перед Домом офицеров выстроились длинные очереди, которые не иссякали на протяжении нескольких часов. Люди подолгу стояли под палящим солнцем, тихо переговариваясь между собой.





Попрощаться с летчиками в этот день пришли как простые горожане, знакомые и сослуживцы погибших, так и высокопоставленные чиновники: делегации белорусского правительства и парламента Беларуси, представители Министерства обороны, Генерального штаба, Брестского облисполкома, Барановичского горисполкома.





На траурную церемонию также прибыли зарубежные коллеги погибших – летчики из пилотажной группы «Русские витязи», а также Войска Польского во главе с командующим воздушными силами Польши Анджеем Власиком.





Процессия покинула стены Дома офицеров около 13.30 и под траурный марш Шопена направилась по ул. Комсомольской к центральной площади города. Горожане и военные, которые выстроились по обеим сторонам проезжей части, бросали цветы перед движущейся траурной колонной, устилая асфальт розами и гвоздиками.









Выступая на траурном митинге, состоявшемся на кладбище Русино (именно там тела погибших летчиков были преданы земле), министр обороны Беларуси Леонид Мальцев назвал Александра Марфицкого и Александра Журавлевича блестящими летчиками, профессионалами своего дела, оставившими «глубокий след в развитии военной авиации Беларуси».

#1#





О высоком профессионализме барановичских летчиков говорили и командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Игорь Азаренок, и его польский коллега Анджей Власик.



