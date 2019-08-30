В иранском космическом центре взорвалась ракета
На стартовой площадке иранского космического центра взорвалась ракета. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на снимки со спутников.
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На сделанных в четверг утром снимках, на которые ссылается агентство, изображен иранский космодром в провинции Семнан. На фотографиях на стартовой площадке различим черный дым и тлеющие остатки ракеты.
Агентство отмечает, что в ближайшие дни Иран должен был провести запуск спутника Nahid 1. Однако пока неясно, имеет ли отношение к этому проекту взорвавшаяся ракета.
"Что бы это ни было, оно взорвалось, и вы смотрите на тлеющие остатки того, чем это должно было быть", - прокомментировал агентству снимки старший научный сотрудник Института международных исследований Мидлбери в Монтерее Дэвид Шмерлер.
Ранее Иран уже неоднократно пытался вывести ракету-носитель в космос.
Источник: moscow-baku.ru
10:20 30/08/2019