



Об этом рассказал в эфире программы ОНТ «Марков. Ничего личного» министр здравоохранения Владимир Караник.





Такая инициатива связана с тем, что беларусы имели проблемы на границе при ввозе некоторых препаратов, которые могли содержать вещества контролируемого оборота. Им грозила ответственность вплоть до уголовной.





«У того же «Терафлю» закончилась регистрация у нас, и поэтому он перестал официально поставляться. Это во-первых. А во-вторых этот препарат содержит псевдоэфедрин. Он относится к веществам, оборот которых ограничивается и регламентируется.





И то, что было зарегистрировано у нас, там было 50 миллиграммов, а то, что продавалось в Польше и Литве — 60 миллиграммов. Получается, что та доза, которая была зарегистрирована и допустима к ввозу, оказалась превышена. И формально это был ввоз незарегистрированных препаратов, которые относятся к контролируемой группе.





Первая инициатива о том, что мы у себя вносим постановление и увеличиваем эту дозу до 100 миллиграммов, будет этап согласования, чтобы все возможные варианты комбинации препаратов, не запрещенные законом и зарегистрированные в других странах, можно было ввозить к нам без проблем», — сказал министр.





Чтобы не допустить подобного в будущем, Минздрав заранее начал анализировать ситуацию с регистрацией лекарств. Оказалось, что в следующем году истекает регистрация у сотен препаратов.





«911 препаратов — в следующем году истекает регистрация. И когда у всех возникает шок: мы что, в следующем году всех лишимся, что ли. На самом деле, учитывая, что мы начали делать это заранее, 426 позиций уже проанализированы — идет процесс перерегистрации. В частности, мы направили запрос поставщикам, собираются ли они их перерегистрировать, получили ответ, что да. В части, где ответа нет, прорабатываем вопрос поставок за счет нашего поставщика — «Фармации», — сказал Владимир Караник.









Министр добавил, что ведомство снова обратится к гражданам за помощью через Facebook. Оно проведет опрос о том, какие лекарства отсутствуют в нашей стране, но их беларусы завозят из-за границы.





«Мы спросим у людей, какие препараты они считают необходимым зарегистрировать в нашей стране. Есть даже такое понятие «принудительное регистрация»… Если препарат занимает доминирующее положение на рынке и не имеет аналогов и желает повысить цену необоснованно, либо уйти с рынка, чтобы мы потом стали более сговорчивыми, у нас есть инструмент вернуть их обратно», — сказал министр.