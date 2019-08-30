В Италии произошло новое извержение вулкана Стромболи





Произошло новое извержение вулкана Стромболи на одноимённом острове близ Сицилии в Италии. По данным РИА "Новости", местные жители услышали взрыв около 23:00. После этого взрыва над вулканом поднялся столб вулканического пепла и песка. Далее с интервалом приблизительно в 20 минут произошло ещё два взрыва, менее сильных. Они тоже сопровождались выбросом вулканического материала.





На западном склоне из кратера вулкана стала изливаться лава. На высоте 600 метров там находится углубление под названием Огненный Поток. По нему лава стекает в море. Этот поток, по словам очевидцев, видно на расстоянии в несколько километров.









Напомним, вулкан Стромболи начал активно извергаться 28 августа. Большинство туристов, отдыхавших на острове, поспешили его покинуть. Сейчас там остаётся около трёх тысяч отдыхающих. Постоянное же население острова не превышает 400 человек.





До этого извержение Стромболи произошло 3 июля. Во время него погиб турист, совершавший экскурсию к вершине вулкана, пишет life.ru



