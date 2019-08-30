Женщина из ОАЭ подала на развод: муж «слишком сильно ее любит»
Женщина из эмирата Эль-Фуджайра, ОАЭ, обратилась в суд, чтобы добиться развода. Причина необычная — ее муж слишком хороший.
«Он никогда не орал на меня, он ни в чем не отказывает. Меня душит его огромная любовь и привязанность. Он даже помогает мне убирать дом!», — приводит жалобы женщины Khaleej Times.
Она говорит, что ее жизнь «превратилась в ад» из-за доброты мужа: за целый год брака они ни разу не поссорились, ведь он постоянно ее прощал и задаривал подарками.
«Мне нужна настоящая дискуссия, горячий спор, а не беспроблемное послушание», — говорит женщина.
Однажды она заявила, что у него появился лишний вес. Сразу после этого мужчина сел на строгую диету и начал усиленно заниматься в спортзале, в результате чего сломал ногу.
«Я просто хотел быть идеальным и добрым мужем», — мужчина уверен, что не делал
ничего плохого.
В суде он попросил отложить рассмотрение дела, ведь «нечестно судить о браке по одному году, все учатся на своих ошибках». Судья принял предложение мужа и дал паре время на восстановление отношений.
09:27 30/08/2019