Женщина из ОАЭ подала на развод: муж «слишком сильно ее любит»

«Он никогда не орал на меня, он ни в чем не отказывает. Меня душит его огромная любовь и привязанность. Он даже помогает мне убирать дом!», — приводит жалобы женщины Khaleej Times.





Она говорит, что ее жизнь «превратилась в ад» из-за доброты мужа: за целый год брака они ни разу не поссорились, ведь он постоянно ее прощал и задаривал подарками.









«Мне нужна настоящая дискуссия, горячий спор, а не беспроблемное послушание», — говорит женщина.





Однажды она заявила, что у него появился лишний вес. Сразу после этого мужчина сел на строгую диету и начал усиленно заниматься в спортзале, в результате чего сломал ногу.





«Я просто хотел быть идеальным и добрым мужем», — мужчина уверен, что не делал

ничего плохого.









В суде он попросил отложить рассмотрение дела, ведь «нечестно судить о браке по одному году, все учатся на своих ошибках». Судья принял предложение мужа и дал паре время на восстановление отношений.



