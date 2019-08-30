1-й «У» класс! Для нумерации классов скоро не хватит букв в алфавите





Как пишет "Вечерний Брест" , новая СШ № 11 представляет собой два автономных блока: каждый со своим входом и пропускной системой. Они предназначены для учащихся начальной школы и 5-11-х классов. В каждом есть свои учительская, спортзалы, столовая. В общем, две «среды обитания» для детей младшего и старшего школьного возраста. Малыши и старшеклассники будут пересекаться разве что на больших общешкольных мероприятиях. Большое внимание - безопасности. Установлены десять наружных и восемь внутренних камер наблюдения.





Школа отличается от всех остальных в городе своей спортивной базой. Большой игровой, тренажерный, гимнастический, хореографический залы. На улице - мини-футбольные, волейбольные, баскетбольные, бадминтонные площадки, теннисный закрытый корт, универсальная ледовая площадка, на которой в теплое время можно кататься на роликах. На территории школы - большое количество детских спортивных развивающих комплексов и тренажеров.









- Более тысячи детей будут учиться только в 1-4-х классах, - рассказала директор школы Людмила КУДЕЙ. - Созданы все условия для обучения учащихся с особенностями психофизического развития. У нас сформировано два специальных и восемь интегрированных классов как в начальной школе, так и в старшем звене (один класс). Есть все условия и для детей-колясочников.