Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

1-й «У» класс! Для нумерации классов скоро не хватит букв в алфавите

В Бресте открывается самая большая школа в городе и области. Новая СШ № 11 находится в Юго-Западном микрорайоне на улице Сальникова. Учащихся уже записалось 1700 человек. Только первых классов там будет больше двадцати. «Мы пойдем учиться в 1 «У» класс!» - хвалились дети на игровой площадке. В школе два автономных блока - для малышей и старшеклассников, тренажерный зал, комната психологической разгрузки... Кстати, есть вакансии для педагогов и обслуживающего персонала.


Как пишет "Вечерний Брест", новая СШ № 11 представляет собой два автономных блока: каждый со своим входом и пропускной системой. Они предназначены для учащихся начальной школы и 5-11-х классов. В каждом есть свои учительская, спортзалы, столовая. В общем, две «среды обитания» для детей младшего и старшего школьного возраста. Малыши и старшеклассники будут пересекаться разве что на больших общешкольных мероприятиях. Большое внимание - безопасности. Установлены десять наружных и восемь внутренних камер наблюдения.

Школа отличается от всех остальных в городе своей спортивной базой. Большой игровой, тренажерный, гимнастический, хореографический залы. На улице - мини-футбольные, волейбольные, баскетбольные, бадминтонные площадки, теннисный закрытый корт, универсальная ледовая площадка, на которой в теплое время можно кататься на роликах. На территории школы - большое количество детских спортивных развивающих комплексов и тренажеров.


- Более тысячи детей будут учиться только в 1-4-х классах, - рассказала директор школы Людмила КУДЕЙ. - Созданы все условия для обучения учащихся с особенностями психофизического развития. У нас сформировано два специальных и восемь интегрированных классов как в начальной школе, так и в старшем звене (один класс). Есть все условия и для детей-колясочников.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае
Павел Знавец
По поводу лукашенковских "выборов".
Сергей Балыкин
Предвыборная кампания в Беларуси началась с...
Игорь Масловский
Маленький вклад в большое дело справедливости


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё